Người đàn ông bị đâm tử vong trong đêm

Tối 25-4, lãnh đạo UBND xã Bắc Sơn, huyện An Dương (TP Hải Phòng) cho biết lực lượng công an đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ trọng án khiến ông N.V.S. (SN1973, trú tại xã Lê Lợi, huyện An Dương) tử vong.

Thông tin ban đầu, vụ án mạng xảy ra vào khoảng 22 giờ ngày 24-4, tại một nhà dân trên địa bàn thôn 5, xã Bắc Sơn.

Hiện trường ông N.V.S. bị đâm tử vong

Thời điểm này, 2 người đàn ông có xảy ra xô xát, dẫn đến 1 người bị đâm trọng thương. Nạn nhân là ông N.V.S. (SN 1973, trú tại xã Lê Lợi, huyện An Dương). Do vết thương quá nặng, ông S. tử vong ngay sau đó.

Cũng theo thông tin từ lãnh đạo UBND xã Bắc Sơn, ngay trong đêm 24-4, lực lượng công an đã bắt được nghi phạm, là người cùng trú trên địa bàn TP Hải Phòng.

Theo nguồn tin của Báo Người Lao Động, nguyên nhân xảy ra xô xát dẫn đến ông S. bị đâm tử vong là do mâu thuẫn về tình cảm.

Hiện, cơ quan công an đang tiến hành điều tra vụ trọng án, xử lý theo quy định pháp luật.

