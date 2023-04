Chú đâm chết cháu ruột sau chầu nhậu

Ngày 18-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tạm giữ hình sự Phạm Viết Ký (SN 1970, trú thôn Trà Liên, xã Thường Nga, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) để điều tra làm rõ về hành vi giết người.

Đối tượng Phạm Viết Ký

Theo xác minh, khuya ngày 16-4, Ký và anh Phạm Viết Thành (SN 1988, cháu ruột của Ký, trú cùng xóm) uống rượu cùng nhau.

Tan cuộc nhậu, giữa 2 người xảy ra mâu thuẫn rồi xô xát, đối tượng Ký đã dùng dao đâm anh Thành 5 nhát khiến nạn nhân tử vong.

Tiếp nhận tin báo, Công an huyện Can Lộc nhanh chóng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hà Tĩnh tổ chức khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan và tiến hành bắt giữ đối tượng Ký.

