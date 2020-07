Người đàn ông 59 tuổi dụ bé gái ra chợ hiếp dâm

Thứ Năm, ngày 30/07/2020 11:00 AM (GMT+7)

Do quen biết từ trước, Tr. đã dụ bé gái 8 tuổi ở gần nhà đến chợ Quán Cẩm (ở xã Phước An) rồi thực hiện hành vi hiếp dâm cháu bé.

Bắt khẩn cấp người đàn ông 59 tuổi hiếp dâm bé gái 8 tuổi. Ảnh minh họa

Ngày 30/7, Công an huyện Tuy Phước (Bình Định) xác nhận, vừa phối hợp với Công an xã Phước An (huyện Tuy Phước) thực hiện lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Hà Văn Tr. (59 tuổi, ở thôn Đại Hội, xã Phước An) để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Thông tin ban đầu, tối 27/7, Hà Văn Tr. lợi dụng sự quen biết đã dụ dỗ bé gái 8 tuổi ở gần nhà đến chợ Quán Cẩm (ở xã Phước An) rồi thực hiện hành vi hiếp dâm cháu bé này. Hành vi của Tr. đã bị gia đình nạn nhân phát hiện và trình báo Công an xã Phước An.

Tại cơ quan công an, bước đầu Tr. đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

