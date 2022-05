Người đàn bà cho hàng chục nam giới "ăn bánh vẽ"

Yến cùng đồng bọn hứa hẹn đưa người sang Trung Quốc làm việc với thu nhập cao, công việc ổn định…

Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh Phú Thọ ngày 1-5 cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Triệu Thị Hải Yến (SN 1978, trú tại xã Ấm Hạ, huyện Hạ Hòa, Phú Thọ) về tội "tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép".

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, năm 2010, Trần Bích Thụ (SN 1977) cùng chồng là Nguyễn Lương Bằng (SN 1973, cùng ở Ấm Hạ) được Triệu Thị Hải Yến đưa đi xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc lao động. Năm 2012, Thụ và Bằng trở về địa phương. Trong thời gian này, Yến đã trao đổi, thống nhất với Thụ về việc đưa những người khác ở địa phương xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc lao động. Thụ đã rủ chồng là Nguyễn Lương Bằng tham gia.

Tháng 6-2012, Yến, Thụ, Bằng đã tổ chức đưa một nhóm công dân sang Trung Quốc để lao động trái phép. Ba tháng sau, Thụ và Bằng tiếp tục tổ chức đưa công dân địa phương xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc lao động thì bị cơ quan Công an phát hiện, bắt giữ.

Ngày 23-1-2012, Toà án nhân dân tỉnh Phú Thọ đã tuyên án Trần Bích Thụ và Nguyễn Lương Bằng cùng phạm tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”, tuyên phạt Trần Bích Thụ 30 tháng tù giam; Nguyễn Lương Bằng 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Triệu Thị Hải Yến lúc này đang ở Trung Quốc, biết tin nên không dám về Việt Nam. Năm 2022, cảm thấy đã yên yên, Yến lén về nước thì bị Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp cùng Công an huyện Hạ Hoà bắt giữ; khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”.

Tại cơ quan Công an, Yến khai nhận từ năm 2010 - 2012, Yến cùng chồng đã tổ chức cho một số công dân tại huyện Hạ Hòa trốn sang nước ngoài lao động trái phép.

Năm 2013, sau khi Thụ và Bằng bị bắt, Yến vẫn tổ chức đưa 3 lượt, khoảng 18 người xuất khẩu lao động trái phép và bố trí ở lại lao động bất hợp pháp, và thu của mỗi người khoảng 5,5 triệu đồng.

Theo lời khai của Yến thì người lao động trước khi sang Trung Quốc đều được cô ta hứa hẹn sẽ có công việc ổn định, thu nhập cao, chi phí đi chỉ mất từ 4,5 triệu đến 5 triệu đồng, ngoài ra không cần phải làm giấy tờ, thủ tục gì để xuất cảnh. Thực tế, khi đến Trung Quốc, họ phải làm những công việc vất vả, độc hại như làm dày da, làm đồ đông lạnh, làm đồ nhựa…

Quá trình di chuyển từ Việt Nam sang Trung Quốc do không làm thủ tục xuất cảnh hợp pháp nên phải đi vào ban đêm, trốn tránh sự kiểm soát của cơ quan chức năng và phải vượt biên trái phép qua khu vực biên giới. Trong vụ án này, những người lao động được bố trí xe đi từ Hạ Hoà, Phú Thọ đến Hà Nội, sau đó tiếp tục đi xe đến Móng Cái, Quảng Ninh. Tại đây, những người này được các đối tượng đưa sang Trung Quốc bằng cách đi thuyền qua sông, khi qua biên giới lại tiếp tục đi đường rừng rồi có xe đón đến nơi lao động.

