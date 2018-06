Người chuyên “giải mã” những vụ án “mờ”

Thứ Bảy, ngày 09/06/2018 15:02 PM (GMT+7)

Có những vụ án đặc biệt nghiêm trọng mà chứng cứ thu thập được tại hiện trường rất “mờ”, nhưng với bản lĩnh nghiệp vụ vững vàng và quyết tâm phá án cao, Đại tá Phạm Hồng Tuấn, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Lâm Đồng đã trực tiếp cùng đồng đội làm rõ tất cả những vụ án khó, đảm bảo sự công tâm…

Chàng trai … “Nam tiến”

Ấn tượng đầu tiên của chúng tôi khi bước vào phòng làm việc của Đại tá Phạm Hồng Tuấn là hàng chục bằng khen của lãnh đạo Nhà nước, Bộ Công an, Công an tỉnh Lâm Đồng… trao tặng cho anh được đặt trang trọng.

Đó là minh chứng cụ thể của sự ghi nhận, biểu dương những đóng góp quan trọng trong công tác giữ vững ANTT, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm của Đại tá Tuấn tại địa phương.

Năm 1984, chàng trai Phạm Hồng Tuấn rời quê nhà huyện Ý Yên (Nam Định) khi tuổi đời vừa tròn đôi mươi, “Nam tiến” vào miền đất nắng gió Tây Nguyên. Lần đầu tiên xa nhà, xa quê hương “lên núi”, trên vùng đất mới không anh em họ hàng, tất cả với anh đều bỡ ngỡ, lạ lẫm.

“Cũng may, chúng tôi đều đến từ nhiều địa phương trong cả nước, những tháng ngày gian khổ lại càng trân trọng, yêu quý nhau hơn. Đồng đội, đồng chí sẵn sàng chia sẻ với nhau không chỉ công việc mà cả niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống. Trưởng phòng lại coi chúng tôi như những người con, lấy tình thương để lãnh đạo, chỉ đạo nhiều hơn là mệnh lệnh hành chính. Đó là điều rất quý đối với những người lính trẻ lần đầu xa nhà dấn thân vào nhiệm vụ nguy hiểm và cao cả!..”, Đại tá Phạm Hồng Tuấn kể.

Đại tá Phạm Hồng Tuấn, Trưởng phòng PC45 Công an tỉnh Lâm Đồng nhận Bằng khen về thành tích phá án.

Năm 1986, Phạm Hồng Tuấn vinh dự được kết nạp Đảng, cùng năm anh thi đậu vào Trường Đại học CSND, chuyên ngành Cảnh sát hình sự. Đây chính là bước ngoặt quyết định để anh gắn bó lâu dài với lĩnh vực Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội cho đến ngày nay.

Trải qua hàng chục năm công tác, kinh qua nhiều vị trí quan trọng, từng “nằm vùng” trấn giữ những địa bàn xa xôi, hẻo lánh và phức tạp nhất tỉnh Lâm Đồng, Đại tá Phạm Hồng Tuấn cũng là người giữ vai trò quan trọng, quyết định đến sự thành bại của nhiều vụ trọng án xảy ra trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng trong những năm qua.

“Để có được những thành tích này, cùng với sự nỗ lực hết mình của bản thân, tất cả đều được sự quan tâm, chỉ đạo đặc biệt của Ban giám đốc Công an tỉnh và vào cuộc tích cực của CBCS toàn phòng”, Đại tá Phạm Hồng Tuấn chia sẻ.

“Có duyên” làm rõ những vụ án “mờ”

Dư luận hẳn vẫn còn nhớ vụ trọng án giết người, cướp tài sản xảy ra vào tháng 9-2015 gây chấn động cả nước với 3 mạng người bị Kiều Quốc Huy (30 tuổi), ngụ tại thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) sát hại, chôn xác phi tang.

Vụ án bắt đầu từ người dân ở thị trấn Lộc Thắng đi chăn bò phát hiện một thi thể được chôn cất sơ sài trên rừng thông và trình báo tới cơ quan Công an. Phòng PC45 Công an tỉnh Lâm Đồng nhận định đây là vụ án mạng, Đại tá Phạm Hồng Tuấn đã trực tiếp vào cuộc phá án.

Nạn nhân sau đó được xác định là Hoàng Thế Vinh (38 tuổi), ngụ tại TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk). Chỉ sau vài ngày, Phòng PC45 đã bắt nghi can của vụ án là Kiều Quốc Huy tại một căn nhà đường Tuệ Tĩnh, TP Bảo Lộc, thu giữ 1 xe ô-tô cùng 6 khẩu súng các loại và hơn 100 viên đạn. Thế nhưng, Huy lại là đối tượng vô cùng cứng đầu, ma mãnh, không chịu khai báo và đưa ra nhiều lý lẽ chứng minh sự ngoại phạm của mình.

“Với kinh nghiệm hàng chục năm công tác, từng “đối đầu” với nhiều đối tượng phạm tội đủ các loại nhưng Kiều Quốc Huy là kẻ lì lợm nhất mà tôi từng gặp. Đối tượng chỉ thừa nhận hành vi khi cơ quan điều tra đưa ra được chứng cứ rõ ràng. Bởi vậy, trong vụ án này chúng tôi phải làm rất tỉ mỉ, rất chặt chẽ và lôi ra một vụ án kinh hoàng khác mà Huy đã thực hiện phạm tội từ năm 2012”, Đại tá Tuấn cho biết.

Đại tá Phạm Hồng Tuấn đã trực tiếp lấy lời khai, đấu tranh liên tục với Kiều Quốc Huy trong nhiều giờ đồng hồ mỗi ngày. Bản lĩnh “thép” của một cán bộ Cảnh sát hình sự dày dạn kinh nghiệm được tôi luyện qua những vụ án cuối cùng đã làm cho Kiều Quốc Huy phải khuất phục.

Đối tượng buộc phải thừa nhận hành vi sát hại anh Hoàng Thế Vinh để chiếm đoạt chiếc xe ô-tô hiệu Toyota Innova 7 chỗ của nạn nhân bằng cách thuê nạn nhân chở từ Bảo Lộc sang Buôn Ma Thuột, và gây án ở tỉnh Đắk Nông, rồi chở về rừng thông trị trấn Lộc Thắng chôn giấu xác.

Đặc biệt, khi lấy lời khai Kiều Quốc Huy, đối chiếu với những thông tin, chứng cứ các trinh sát thu thập được, Đại tá Phạm Hồng Tuấn cùng các điều tra viên xác định đối tượng này có thể liên quan đến sự mất tích từ năm 2012 của vợ chồng anh Võ Hoàng Bình và chị Phạm Thị Mỹ Hạnh, ngụ tại thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm. Đại tá Phạm Hồng Tuấn đã báo cáo Ban giám đốc, xác lập chuyên án mở rộng điều tra.

Vợ chồng anh Bình và Kiều Quốc Huy từng là bạn bè. Vào thời điểm hai bên đang thực hiện việc mua bán đất thì vợ chồng anh Bình mất tích. Thời gian sau, người nhà lại nhận được tin nhắn với nội dung vợ chồng anh Bình do nợ nần nhiều nên phải bỏ trốn khỏi địa phương.

“Chi tiết này khá giống với người nhà của anh Vinh nhận được tin nhắn từ số điện thoại của nạn nhân sau khi mất tích khiến các điều tra viên càng có niềm tin Kiều Quốc Huy đang giữ bí mật về vợ chồng anh Bình”, Đại tá Tuấn cho biết.

Sau một tuần quanh co chối tội với những thủ đoạn, mánh khóe tinh vi, trước những chứng cứ xác thực mà ban chuyên án cung cấp, Kiều Quốc Huy một lần nữa lại phải khuất phục trước Đại tá Phạm Hồng Tuấn. Đối tượng thừa nhận đã sát hại vợ chồng anh Bình và chị Hạnh, chôn xác xuống giếng cạnh nhà nạn nhân và lấp lại phi tang để chiếm đoạt 5 thửa đất.

Để đánh lạc hướng cơ quan chức năng và gia đình, Huy dùng chính số điện thoại của nạn nhân nhắn cho người nhà anh Bình với nội dung vay mượn tiền của nhiều người nên phải trốn nợ. Trong chuyên án gian khổ này, Đại tá Phạm Hồng Tuấn đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Chiến công hạng III.

CBCS Phòng PC45 Công an tỉnh Lâm Đồng “giải mã” thành công nhiều vụ án mờ.

Đại tá Phạm Hồng Tuấn chia sẻ: “Lính hình sự càng lập được nhiều chiến công, tự hào về nghề nghiệp bao nhiêu thì càng phải chịu gian nan, cực khổ bấy nhiêu. Việc mất ăn, mất ngủ, không có lễ tết, xa vợ con… trở thành chuyện thường ngày khi xảy ra các vụ án, đặc biệt đó là những vụ trọng án ở vùng sâu, vùng xa. Điều may mắn nhất là chúng tôi được vợ con cảm thông, sẻ chia, đó là động lực quan trọng, là hậu phương vững chắc giúp mỗi CBCS hoàn thành nhiệm vụ!..”.

Với bản lĩnh “thép” được tôi luyện qua hàng chục năm công tác, kinh nghiệp dày dạn, nghiệp vụ vững vàng, cấp trên tin tưởng, đồng đội quý mến, giúp đỡ… nay ở cương vị Trưởng phòng PC45 Công an tỉnh Lâm Đồng, Đại tá Tuấn đã trực tiếp làm rõ nhiều vụ án “mờ”, góp phần tấn công trấn áp tội phạm, giữ vững ANTT.

Một vụ trọng án khác được Đại tá Phạm Hồng Tuấn cùng đồng đội đấu tranh, làm rõ nữa là vụ giết người, chôn xác trong rẫy cà phê xảy ra tại huyện Bảo Lâm vào tháng 12-2016. Nạn nhân là anh Vũ Di Hành (32 tuổi), ngụ tại phường Lộc Phát, TP Bảo Lộc.

Khi người nhà nạn nhân tới Công an trình báo anh Hành mất tích ngày 16-12-2016 tại thôn Tiền Yên, xã Lộc Đức, huyện Bảo Lâm lúc cùng vợ con ở lại trong rẫy cà phê.

Kinh nghiệm được rút ra từ vụ án Kiều Quốc Huy, ngay khi nhận được thông tin, Đại tá Phạm Hồng Tuấn lại có linh tính đến một vụ án giết người chôn xác phi tang.

Theo chỉ đạo của Đại tá Tuấn, các trinh sát Phòng PC45 Công an tỉnh Lâm Đồng lập tức vào cuộc phối hợp với Công an huyện Bảo Lâm truy xét các mối quan hệ của anh Vũ Di Hành, trong đó nổi cộm lên đối tượng Nguyễn Thành Đức (32 tuổi), ngụ xã Lộc An, huyện Bảo Lâm và Trần Thị Tuyết Hương (30 tuổi), vợ của nạn nhân.

Để kịp thời phá án, kể cả những ngày Tết cổ truyền, CBCS Phòng PC45 Công an Lâm Đồng vẫn phải “nằm vùng” thu thập chứng cứ, theo dõi hoạt động của các đối tượng nghi vấn. Đúng như phán đoán của Đại tá Phạm Hồng Tuấn, hai tháng sau, ngày 15-2-2017, cơ quan điều tra đã triệu tập Nguyễn Thành Đức và Trần Thị Tuyết Hương lên lấy lời khai.

Qua đấu tranh, Đức khai nhận tối 15-12-2016 đã dùng dao sát hại anh Hành sau đó đem xác nạn nhân đi chôn giấu với mục đích được tự do chung sống với vợ nạn nhân. Trần Thị Tuyết Hương biết rõ hành vi Đức giết chồng mình nhưng vì có tình cảm với hung thủ nên đã tìm mọi cách bao che cho nhân tình…

Đây chỉ là hai trong nhiều vụ án “mờ” mà Đại tá Phạm Hồng Tuấn cùng CBCS Phòng PC45 triệt phá, làm rõ, góp phần vào chiến công chung của Công an tỉnh Lâm Đồng, đơn vị 3 năm liên tiếp dẫn đầu phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”.

Câu chuyện của chúng tôi với Đại tá Phạm Hồng Tuấn bị cắt ngang bởi cuộc điện thoại từ lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng. Không cần phải để Đại tá Tuấn giải thích, chúng tôi hiểu đã có vụ án vừa xảy ra. Buổi làm việc với chúng tôi tạm thời khép lại, khoác vội chiếc áo và cái bắt tay thật chặt, Đại tá Phạm Hồng Tuấn khép cửa phòng vội vã lên đường...