Ngồi ngoài đảo dùng điện thoại di động ghi cá cược World Cup bóng đá nữ 2023

Trước đó, vào khoảng 15h30’ ngày 26/7 và 17h ngày 28/7, tại thôn Tây An Vĩnh, huyện đảo Lý Sơn, Công an huyện phát hiện, bắt quả tang 2 đối tượng: V.V.B (SN 1989) và M.T.S (SN 1994) cùng ở thôn Tây An Vĩnh đang sử dụng ĐTDĐ ghi cá cược bóng đá giải đấu World Cup nữ 2023, trận đấu giữa Tây Ban Nha – Zambia và trận đấu giữa Trung Quốc - Haiti với tổng số tiền cá cược là 9,2 triệu đồng.

Ảnh minh họa.

Hiện 2 vụ việc trên đang được Công an huyện Lý Sơn củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

