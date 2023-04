Ngoạn mục thoát bẫy lừa 1,1 tỷ đồng của cán bộ Công an kiêm Thanh tra Chính phủ “rởm”

Công an huyện Cẩm Xuyên (tỉnh Hà Tĩnh) đang phối hợp Công an tỉnh Hà Tĩnh điều tra nhóm đối tượng giả mạo công an để lừa đảo, chiếm đoạt gần 1 tỉ đồng của hiệu trưởng.