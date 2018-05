Ngỡ ngàng tài sản chìm, nổi của trùm gỗ lậu Phượng "râu"

Ông Lê Trọng Yên - Giám đốc Sở NN-PTNT Đắk Nông: Sẽ xử lý nghiêm nếu kiểm lâm địa phương bao che cho “Phượng râu” Trao đổi với PV Tiền Phong qua điện thoại, ông Lê Trọng Yên - Giám đốc Sở NN-PTNT Đắk Nông, khẳng định sẽ xử lý nghiêm các cán bộ kiểm lâm địa phương nếu phát hiện có sự “bao che cho Phượng râu”. “Về vụ việc này, Công an tỉnh và Bộ Công an đang phối hợp điều tra, xử lý. Vì thế, đến nay chúng tôi chưa khẳng định được việc có hay không việc bao che của kiểm lâm địa bàn cho Phượng "râu" buôn lậu gỗ. Ông Nguyễn Văn Toàn - nguyên Phó giám đốc Sở NN - PTNT Đắk Nông: Có sự bao che của cơ quan chức năng địa phương? Vụ trùm gỗ lậu Phượng “râu” do Bộ Công an đích thân đưa quân lên “đánh” thì mới phá được. Nhưng thực ra, cả Phượng “râu”, Hà “đen” và trùm gỗ lậu khác hoạt động yên ổn tại địa bàn bao nhiêu năm khiến dư luận nghi ngờ có sự bao che của cơ quan chức năng địa phương? Nhưng vụ này, nếu so khối lượng gỗ so với vụ Bộ Công an bắt tại huyện Đắk Mil vào năm 2012 thì “chỉ là con tép so với con tôm” (37m3 và 3.600 m3). Hồi đó, ban đầu cơ quan chức năng làm rầm rộ, làm nổi đình nổi đám cả Tây Nguyên nhưng sau đó thì xử lý “nhẹ hèo”. Rồi đến vụ án phá rừng tại Thủy điện Đồng Nai 5 (huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng) do đối tượng trùm gỗ lậu Hà “đen” cầm đầu, vụ này cũng do Bộ Công an dẫn quân lên “đánh”. Ban đầu, cơ quan chức năng xác định là hàng nghìn mét khối gỗ, nhưng nay kết luận điều tra là ba trăm mét khối gỗ và đến nay vẫn hoãn xử vô thời hạn. Hậu quả, gỗ lại đi qua ào ào trên các đường mòn tuyến biên giới đi qua các huyện Đắk Mil, Cư Jút và Tuy Đức nhưng không hề bị cơ quan chức năng địa phương phát hiện. Công Hoan (thực hiện)