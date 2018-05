Nghiên cứu 82 trang web về tạt axit rồi lạnh lùng ra tay với bạn trai cũ

Nghiên cứu 82 trang web về tạt axit rồi lạnh lùng ra tay với bạn trai cũ

Thứ Năm, ngày 24/05/2018 13:00 PM (GMT+7)

Trước khi ra tay, cô gái cười và khẳng định: "Nếu em không thể có anh, không ai khác được phép có anh".

Người ta vẫn thường nói từ tình bạn có thể đi tới tình yêu nhưng khi đã hết tình yêu rất khó để quay về tình bạn. Thậm chí, có những câu chuyện chia tay lại dẫn đến hậu quả đau lòng khi chính người trong cuộc ra tay sát hại, giở trò thâm độc với người yêu cũ. Loạt bài Bi kịch phía sau những cuộc tình "đứt gánh" sau đây sẽ là lời cảnh tỉnh cho tất cả mọi người, tội ác nào cũng sẽ bị phanh phui và trừng phạt.

Căn phòng nơi xảy ra sự việc.

Sống khổ sở 15 tháng sau lần bị tạt axit

Berlinah Wallace, sống ở Anh, phải chịu án tù 12 năm sau khi bị kết tội tấn công axit tàn bạo, khiến cho bạn trai cũ bị thương nặng, hủy hoại mặt và cuộc sống của anh ta. Nguyên nhân của sự việc được xác định do bạn trai cũ của Berlinah là Dongen bắt đầu mối quan hệ với một người phụ nữ khác. Mặc dù, hai người đã chia tay nhưng cô gái lại nổi máu ghen tuông và tỏ ra giận dữ sau khi biết sự thật.

Cha của nạn nhân cho hay, thời gian tù như vậy là không đủ cho tội ác mà Berlinah đã gây ra. Và ông cho rằng Berlinah phải ở trong tù suốt đời, không được trả tự do. Cha của nạn nhân cho hay, sự việc đã khiến cho cuộc sống của gia đình ông bị đảo lộn.

Sau khi bị tạt axit, Van Dongen đã nằm hơn một năm trong bệnh viện. Sau hơn một năm chiến đấu với những nỗi đau đớn do axit để lại, Van Dongen đã chọn cái chết êm ái. Gia đình cũng như bạn bè đã thuê một chiếc xe đưa anh đến Bỉ để thực hiện ý nguyện của người đàn ông này.

Sau khi bị tạt axit, khuôn mặt của Dongen gần như bị hủy hoại bởi axit. Nạn nhân hôn mê 4 tháng. Các vết sẹo chằng chịt trên mặt khiến người thân không nhận ra Dongen ngày nào. Axit đã hủy hoại khoảng 25% bề mặt cơ thể của nạn nhân. Donghen bị liệt từ cổ trở xuống, gần như mất thị lực và phần dưới chân trái phải cắt cụt do axit hủy hoại nghiêm trọng.

15 tháng nằm ở bệnh viện, không chỉ chịu đựng nỗi đau về thể xác mà nạn nhân còn phải chịu đựng cú sốc về tâm lý chưa thể ngôi ngoai. Cả hai nỗi đau cùng dằng xé khiến Dongen sống trong khổ sở và đau đớn. Dongen không ra khỏi giường bệnh, cả cơ thể gần như bất động chỉ lưỡi có thể cử động khiến gia đình vô cùng đau xót.

Berlinah và Dongen quen nhau trên một trang Web hẹn hò. Tuy nhiên, mối tình 5 năm của họ cũng trải qua nhiều phen sóng gió. Đồng nghiệp của Dongen từng thấy một số vết trầy xước trên cơ thể anh ta do những cơn giận lôi đình của Berlinah trút xuống bạn trai. Khi không còn tiếng nói chung, cặp đôi này chính thức đường ai nấy đi.

Câu nói nhẫn tâm

Theo đại diện tòa án ở Anh, Berlinah không bị buộc tội giết người do nạn nhân đã chết ở Bỉ chứ không phải do axit. Berlinah đã mua chai axit sunfuric nồng độ 98% và xem 82 trang Web về nội dụng tạt axit và hình ảnh sau khi chết do bị tạt axit.

Sự việc xảy ra khi Dongen đến ngủ tại căn hộ của Berlinah tại Lodon hồi tháng 9/2015. Trước khi ra tay, cô đưa axit vào phòng ngủ, gọi bạn trai cũ dậy và nói : "Nếu em không thể có anh, không ai khác được phép có anh". Sau khi bị tạt axit vào mặt, Dongen chạy ra ngoài trong hoảng loạn khiến axit chảy xuống phần dưới cơ thể. Người hàng xóm đã đưa anh vào phòng tắm để nhúng nước rồi gọi báo cho cảnh sát.

Berlinah – kẻ gây ra sự việc kinh hoàng.

Điều đáng nói là khi bị bắt giữ, Berlinah xoay chuyển tình hình bằng cách quay sang đổ lỗi cho Dongen. Cô cho rằng bạn trai cũ đã đổ axit vào cốc và nói Berlinah nên uống. Cảnh sát cho rằng Dongen đã chết nên không thể đối chất điều này có đúng hay không. Tuy nhiên, có một sự thật là hậu quả mà người đàn ông này phải chịu đựng cũng như một số lần Berlinah tấn công Dongen khi còn yêu nhau là bằng chứng về sự đáng sợ của người phụ nữ này.

Thẩm phán Nicola Davies cho hay, động cơ khiến Berlinah ra tay với tình cũ Van Dongen khiến cho người đàn ông này không đủ sức hấp dẫn với bất cứ phụ nữ nào khác.

Việc Berlinah mua axit để tạt lên người Dongen không phải là ngẫu nhiên mà được tính toán và nghiên cứu cẩn thận từ trước. Thậm chí, thẩm phán cho rằng, thời điểm Berlinah ra tay cũng đã được lựa chọn. Nghi phạm đã ra tay khi Dongen chỉ mặc quần đùi và đang ngủ trên giường. Việc chọn thời điểm như vậy sẽ làm cho axit ảnh hưởng nhiều đến cơ thể của nạn nhân và khuôn mặt.

