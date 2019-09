Nghịch tử dùng dao khống chế mẹ để cướp... 110 ngàn đồng

Thứ Tư, ngày 25/09/2019 18:02 PM (GMT+7)

Sau khi xin tiền của mẹ không được, con trai dùng dao khống chế mẹ để cướp 110 ngàn đồng.

Ngày 25/9, Công an TX Thuận An (Bình Dương) đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Công Hậu (sinh năm 1995, HKTT phường Lái Thiêu, TX Thuận An) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Đối tượng Nguyễn Công Hậu

Theo điều tra ban đầu, vào lúc 19 giờ ngày 13/9, Hậu xin tiền của mẹ ruột mình là bà Dương Thị Ánh nhưng bà Ánh không cho. Tức giận, Hậu la mắng to tiếng với mẹ. Lúc này, bà Ánh sang nhà em trai mình ở gần đó để nhờ giúp. Thấy vậy Hậu lấy một con dao Thái Lan kề vào gáy bà Ánh khống chế, gây thương tích cho bà. Khi bà Ánh ngã xuống sàn nhà, Hậu xông tới lấy được 110 ngàn đồng trong túi bà Ánh rồi bỏ trốn. Bà Ánh bị thương nhẹ được người nhà đưa đi cấp cứu.

Được biết, Hậu là đối tượng nghiện ma túy, mới đi cai nghiện bắt buộc về địa phương.