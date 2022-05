Nghi phạm khai nguyên nhân vác súng hoa cải đến cướp ngân hàng ở Hải Phòng

Tại cơ quan công an, bước đầu Đào Anh Tuấn đã thừa nhận hành vi phạm tội và khai nhận nguyên nhân gây án.

Đào Anh Tuấn bị bắt giữ tại nhà riêng.

Liên quan đến vụ cướp ngân hàng ở Hải Phòng, sáng 12/5, trao đổi với PV, một lãnh đạo phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP Hải Phòng cho biết, đơn vị đang phối hợp với Công an quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng làm rõ vụ việc đồng thời, tạm giữ nghi phạm Đào Anh Tuấn (SN 1973, trú đường Lê Lợi, quận Ngô Quyền) để điều tra về hành vi Cướp tài sản.

Theo vị này, tại cơ quan công an, bước đầu Đào Anh Tuấn đã thừa nhận hành vi phạm tội và khai nhận nguyên nhân gây án.

“Qua làm việc, ban đầu Tuấn khai nhận do bản thân nợ nần nhiều nên đã túng quẫn, nảy sinh ý định cướp ngân hàng để lấy tiền trả nợ. Sau đó, đối tượng đã chuẩn bị một khẩu súng tự chế dạng hoa cải cứa nòng để gây án, tuy nhiên khi chưa cướp được gì đã bị nhân viên ngân hàng phát hiện, báo động an ninh nên Tuấn bỏ chạy”, vị lãnh đạo này thông tin.

Tuấn chuẩn bị sẵn 1 khẩu súng tự chế dạng hoa cải cứa nòng để gây án.

Về nhân thân, qua xác minh nhanh, phòng PC02 và Công an quận Ngô Quyền xác định Tuấn có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự. Đối tượng bị lực lượng HP22 Công an TP Hải Phòng phối hợp với HP22 Công an quận Ngô Quyền bắt giữ vào khoảng 19h30 tối 11/5 tại nhà riêng, khi đang ăn cơm chỉ sau hơn 4 giờ gây án.

Trước đó, khoảng 15h15 chiều cùng ngày, phòng PC02 nhận tin báo từ Công an quận Ngô Quyền về việc khoảng 15h10, tại phòng giao dịch của một ngân hàng có địa chỉ ở phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền xảy ra vụ việc cướp tài sản.

Thời điểm trên, một đối tượng bịt kín mặt, cầm vật giống súng đã xông vào trụ sở phòng giao dịch, uy hiếp, đe doạ nhân viên để cướp tài sản. Tuy nhiên, nhân viên ngân hàng đã kịp thời phát hiện, bấm chuông báo động nên đối tượng đã bỏ chạy khỏi hiện trường khi chưa cướp được gì.

