Nghi phạm giết người trốn truy nã, bị bắt ở Biên Hòa: Tôi không nghĩ mình bị bắt nhanh thế

Nhóm nghi phạm trốn truy nã, sử dụng súng quân dụng đặc biệt nguy hiểm giết người tại tỉnh Yên Bái bị bắt tại Đồng Nai “không nghĩ mình bị bắt nhanh đến thế”.

Sau khi bị công an bắt giữ tại TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai, nghi phạm Hoàng Ngọc Mẫn, người trốn truy nã, giết người ở Yên Bái cho biết rất bất ngờ khi bị công an bắt giữ nhanh như vậy.

Nghi phạm Hoàng Ngọc Mẫn tại cơ quan điều tra. Ảnh: TS

Theo điều tra ban đầu, Hoàng Ngọc Mẫn (36 tuổi) bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra quyết định truy nã đặc biệt về tội buôn bán trái phép chất ma túy.

Trong quá trình lẩn trốn, ngày 14-4, Mẫn cùng Nguyễn Văn Trọng (23 tuổi) và Phạm Văn Đồng (34 tuổi) sử dụng vũ khí quân dụng đã gây ra vụ giết người tại tỉnh Yên Bái. Sau khi gây án, nhóm nghi can nhanh chóng tẩu thoát về các tỉnh phía Nam.

Thượng tá Hoàng Văn Tiến, Cán bộ Phòng trọng án, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), cho biết sau khi tiếp nhận thông tin, tổ trọng án đã xây dựng kế hoạch, xác minh truy bắt các nhóm nghi phạm.

Tuy nhiên, do Mẫn luôn thủ sẵn súng trong người nên kế hoạch vây bắt được vạch ra tỉ mỉ hơn nhằm đảm bảo an toàn cho quần chúng nhân dân, lượng lượng và cả nghi phạm.

“Tổ công tác không quản ngày đêm, kể cả ngày lễ, dựng lên quá trình tẩu thoát của các đối tượng, không quản thời tiết mưa gió, đến ngày 2-5 thì phát hiện ba đối tượng đang lẩn trốn ở 1 căn phòng ở TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Chúng tôi tổ chức mật phục, chọn thời điểm khi đối tượng chính ra ngoài để tiến hành vây bắt một cách an toàn” Thượng tá Tiến nói thêm.

Khi bị công an bắt giữ, nhóm nghi phạm tỏ ra rất bất ngờ bởi trong quá trình tẩu thoát, nhóm này đã xây dựng kế hoạch rất tỉ mỉ, ma mãnh để qua mặt lực lượng công an.

“Khi tôi gây án, mấy anh em di chuyển vào trong này, thay đổi mấy biển số liền để tránh chú ý, về chỗ ở tôi không thuê nhà nghỉ mà thuê nhà ở. Khi bị bắt, tôi không nghĩ là mình sẽ bị bắt nhanh đến thế” nghi phạm Hoàng Ngọc Mẫn nói.

Hoàng Ngọc Mẫn cho biết không ngờ là bị công an bắt giữ nhanh đến vậy. Ảnh: TS

Trước đó, ngày 3-5, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) đã phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Đồng Nai) và Công an tỉnh Yên Bái bắt khẩn cấp ba nghi can đặc biệt nguy hiểm đang bị truy nã, giết người tại tỉnh Yên Bái.

Địa điểm công an bắt giữ nghi phạm Mẫn là tại một tiệm rửa xe ở phường Quang Vinh, TP Biên Hòa. Thời điểm bắt giữ, Mẫn có ý định rút súng để chống trả nhưng đã bị các trinh sát kịp thời khống chế.

Tang vật thu giữ trên người Mẫn gồm một khẩu súng, tám viên đạn, trong đó một viên đã lên nòng và 40 viên đạn trong túi xách của Mẫn.

Tang vật công an thu giữ từ nhóm nghi phạm đặc biệt nguy hiểm trên. Ảnh: CA

Cùng thời điểm trên, lực lượng công an đã bắt giữ Trọng và Đồng khi đang lẩn trốn trong một căn nhà trên đường N3 thuộc khu phố 3, phường Thống Nhất, TP Biên Hòa.

Khám xét nơi ở của hai nghi can này công an thu giữ một khẩu súng, tám viên đạn, trong đó một viên đã lên nòng; 13 viên đạn trong túi và một bịch nylong bên trong chứa chất màu trắng nghi là ma túy.

Hiện các nghi can cùng tang vật đã được bàn giao cho Công an tỉnh Yên Bái để tiếp tục điều tra làm rõ.

