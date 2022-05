Nghi can sát hại 3 người gia đình nhà vợ lên kế hoạch 2 năm nay

Vụ án có tính chất thảm sát Trao đổi với PLO, Đại tá Võ Duy Tuấn, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên, cho hay trong ngày 30-5 Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Đoàn Minh Hải để điều tra tội giết người. Theo Đại tá Tuấn, Công an tỉnh Phú Yên xác định đây là vụ trọng án, có tính chất thảm sát. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh làm việc với VKSND tỉnh sẽ hoàn tất điều tra, truy tố trong vòng 30 ngày để đưa vụ án ra xét xử nghiêm minh. Một nguồn tin khác cho hay Hải có tiền án tội cố ý gây thương tích. Mặt khác, trong khi cơ quan chức năng đang làm thủ tục đưa Hải đi giáo dục bắt buộc thì Hải sát hại 3 người.