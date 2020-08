Nghi can giết người phụ nữ trong nhà nghỉ ở Đồng Nai khai gì?

Sau khi gây án, nghi can vào phòng tắm rửa và mặc lại quần áo, đeo khẩu trang rồi lấy luôn điện thoại của nạn nhân cùng con dao gây án bỏ vào túi trốn khỏi hiện trường.

Ngày 29-8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Hậu (63 tuổi, quê tỉnh Thừa Thiên - Huế) để điều tra về hành vi giết người tại một nhà nghỉ ở thị trấn Dầu Giây (huyện Thống Nhất).

Trước đó, vào sáng ngày 27-8, một người đàn ông đi bộ đến thuê phòng nghỉ ở nhà nghỉ nói trên. Khoảng 30 phút sau, có một phụ nữ đến và vào phòng ở với người đàn ông này.

Công an điều tra tại hiện trường. Ảnh: AX.

Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, nhân viên nhà nghỉ thấy người đàn ông ra khỏi nhà nghỉ và nghe nói là đi mua đồ ăn. Tuy nhiên, đến khoảng gần 17 giờ cùng ngày không thấy người đàn ông quay lại, nhân viên thấy nghi ngờ nên mở cửa phòng kiểm tra thì phát hiện người phụ nữ đã tử vong trong phòng.

Nhận được tin báo, phòng Cảnh sát hình sự Công an Đồng Nai phối hợp với các phòng nghiệp vụ và Công an huyện Thống Nhất tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra truy bắt kẻ gây án. Bước đầu công an xác định nạn nhân là bà NTT (54 tuổi, quê tỉnh Lâm Đồng) .

Bằng các nghiệp vụ và với camera khu vực, sau hơn 24 giờ, Công an Đồng Nai đã bắt giữ nghi can là ông Nguyễn Văn Hậu đang lẩn trốn tại huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.

Hung khí nghi can Hậu dùng để giết người. Ảnh: AX.

Theo lời khai ban đầu của ông Hậu, ông vào một nhà nghỉ và hẹn bạn là bà NTT đến để nói chuyện về việc nợ tiền. Khi cả hai vào vào phòng thì bà T. giật lấy điện thoại của ông, yêu cầu ông đưa 40 triệu đồng để chuộc lại. Trong quá trình giằng co đòi lại điện thoại, ông rút một con dao dài khoảng 25 cm hù dọa bà T.

Tuy nhiên do bực tức trong quá trình giằng co, ông Hậu đã đâm bà T. một nhát vào cổ khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, ông Hậu vào phòng tắm rửa và mặc lại quần áo, đeo khẩu trang rồi lấy luôn điện thoại bà T. cùng con dao gây án bỏ vào túi trốn khỏi hiện trường.

