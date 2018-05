Nghi can dùng dao đâm 5 hiệp sĩ: "Ân oán" vì 2 đồng bọn bị hiệp sĩ bắt?

Thứ Tư, ngày 16/05/2018 10:45 AM (GMT+7)

Hai thành viên trong băng Tài “mụn” từng bị các hiệp sĩ bắt và bàn giao Công an quận 12 vì liên quan đến 1 vụ trộm trên địa bàn.

Chân dung băng cướp

Tại trụ sở Công an TP.HCM, nghi can Nguyễn Tấn Tài (biệt danh Tài "mụn", 24 tuổi) và Nguyễn Hoàng Châu Phú (24 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) đã thừa nhận hành vi đâm chết 2 hiệp sĩ và 3 người khác bị thương. Trong đó, Tài “mụn” được xác định là nghi can trực tiếp đâm các hiệp sĩ. Tài có thân hình to lớn, khuôn mặt lạnh lùng.

Nguyễn Tấn Tài (biệt danh Tài "mụn", 24 tuổi) bị bắt khi đang ẩn náu tại quận Gò Vấp.

Theo điều tra, băng nhóm gây án gồm 4 đối tượng, từng giáp mặt các hiệp sĩ quận Tân Bình do ông Trần Văn Hoàng làm đội trưởng. 2 thành viên trong băng Tài “mụn” đã bị các hiệp sĩ của ông Trần Văn Hoàng bắt và bàn giao Công an quận 12 vì liên quan đến 1 vụ trộm trên địa bàn.

Nữ Trung tá "gác" việc gia đình, tập trung "bắt cướp"

Ngay sau khi xảy ra vụ đâm thương vong 5 hiệp sĩ, Trung tá Trần Thị Kim Lý (Phó trưởng Công an quận 3) đã phụ trách tiếp cận hiện trường và lấy lời khai các nhân chứng.

Từ thông tin nhiều nguồn, Phó trưởng Công an quận 3 đã lần ra manh mối và khoanh vùng xác định nghi can là Tài "mụn".

Để lần ra chính xác kẻ tình nghi, nữ Trung tá đã trích xuất lời khai từ hàng loạt bị can, bị án, từng biết Tài để xét hỏi. Những thủ đoạn và địa bàn hoạt động của hắn dần dần được xác minh.

Từ những thông tin thu thập được, bà Lý nhận định, băng nhóm của Tài chính là kẻ tình nghi số 1 đâm chết 2 hiệp sĩ vào tối 13/5.

Đối tượng Nguyễn Hoàng Châu Phú bị cơ quan điều tra triệu tập vào ngày 14/5. Tuy nhiên, Phú phủ nhận cáo buộc và tung ra bằng chứng ngoại phạm.

Vừa đấu tranh vừa thu thập thông tin, các trinh sát đã lần ra dấu vết Tài “mụn” và tiến hành bắt giữ khi y đang trốn tại một căn phòng trọ ở đường Phạm Văn Chiêu, phường 9, quận Gò Vấp vào khuya 14/5.

Công an đã thu giữ được tang vật là chiếc xe mà Tài “mụn” thực hiện trong quá trình gây án. Trước những bằng chứng không thể chối cãi, Tài và Phú đã thừa nhận hành vi đâm chết 2 hiệp sĩ và 3 hiệp sĩ khác bị thương.

2 nghi can Nguyễn Tấn Tài (Tài "mụn") và Nguyễn Hoàng Châu Phú.

Chia sẻ về Trung tá Trần Kim Lý, Thiếu tướng Phan Anh Minh nói trong cuộc họp báo sáng 15/5: "Chị có con nhỏ nhưng nửa tháng nay khi xảy ra vụ đánh nhau ở đường Hoàng Sa đến khi xảy ra vụ án mạng hiệp sĩ lần này thì gần như không gặp mặt con mình, rất ít về nhà".

"Khi xảy ra sự việc cướp đâm chết hiệp sĩ ở phường 10 - quận 3, chị Lý tích cực, liên tục tham gia vào cuộc truy xét. Chính chị là người phát hiện băng nhóm này có một số đối tượng đã bị bắt ở quận Tân Bình, quận 12, huyện Hóc Môn trước đây. Ngay trong đêm sự việc xảy ra, chị đã tổ chức trích xuất, đưa các đối tượng bị bắt, tạm giữ ở Công an các quận ra xét hỏi và đã thu thập được những thông tin hết sức quý giá để xác định các đồng bọn còn bên ngoài có khả năng gây ra vụ án đâm chết hai hiệp sĩ là ai", tướng Minh chia sẻ.