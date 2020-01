Ngáo đá, nam thanh niên chất củi châm lửa đốt trạm biến áp để "sưởi ấm"

Thứ Tư, ngày 01/01/2020 09:30 AM (GMT+7)

Sau khi chơi ma túy xong, Nghĩa đi đến trạm biến áp chất củi đốt để sưởi ấm gây cháy luôn cả trạm biến áp.

Trạm biến áp bị Nghĩa chất củi đốt cháy (Ảnh H. Phúc)

Chiều ngày 31/12, thông tin từ Công an huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình cho biết: Đơn vị đang tạm giữ Nguyễn Trường Nghĩa (32 tuổi, trú ở xã Xuân Ninh, huyện Quảng Ninh) để điều tra về hành vi “Hủy hoại tài sản”.

Theo đó, tối 28/12, Nghĩa một mình đi đến đoạn đường gần trạm biến áp Lộc Long 1 (xã Xuân Ninh) rồi nhặt củi châm lửa đốt để sưởi ấm khiến ngọn lửa lây lan cháy lên trạm biến áp.

Vụ cháy khiến nhiều thiết bị của trạm biến áp bị hư hỏng nặng và gây mất điện cục bộ tại một số khu dân cư.

Sau quá trình điều tra, Công an xác định Nguyễn Trường Nghĩa là nghi can gây nên vụ cháy trạm biến áp nên đã tiến hành tạm giữ. Kiểm tra nhanh, công an phát hiện đối tượng này dương tính với ma túy đá.

Tại cơ quan điều tra, Nghĩa thừa nhận và cho biết thêm: Hôm đó sau khi dùng ma túy xong thì đi lang thang đến trạm điện. Do thấy lạnh trong người nên Nghĩa chất củi ngay phía dưới trạm biến áp rồi châm lửa đốt để sưởi ấm nhưng không ngờ cháy luôn cả trạm biến áp.

