Bắt thêm 10 đối tượng trong vụ hỗn chiến có gần 100 “hảo hán” tham gia

10 đối tượng bị khởi tố bắt giam ở các huyện Thanh Hà (8 đối tượng), TP Hải Dương (2 đối tượng), đây là các đối tượng trong vụ gây rối TTCC xảy ra vào cuối tháng 12.2022 trên địa bàn TP Hải Dương với sự tham gia của khoảng 100 đối tượng ở các nơi: Thị xã Đông Triều, TP Uông Bí (tỉnh Quảng Ninh), TP Chí Linh, huyện Thanh Hà, huyện Nam Sách và TP Hải Dương.

Các đối tượng tại cơ quan Công an. Trong 8 đối tượng ở Thanh Hà, có 2 trường hợp SN 2006 đang là học sinh theo học tại Trung tâm giáo dục thường xuyên và Trường THPT Thanh Bình huyện Thanh Hà.

8 đối tượng ở huyện Thanh Hà là những đối tượng đã cùng với nhóm ở Thị xã Đông Triều, TP Uông Bí, TP Chí Linh, huyện Nam Sách là nhóm chủ động mang hung khí như tuýp sắt đinh ba, phóng lợn, dao, kiếm, vỏ chai bia… về TP Hải Dương để gây sự, giải quyết mâu thuẫn; còn 2 đối tượng ở TP Hải Dương là các đối tượng đã đánh lại nhóm gây sự khi vô tình hai nhóm gặp nhau tại khu vực quán Cafe Heaven, ở phường Trần Hưng Đạo, TP Hải Dương vào đêm 17/12/2022. Được biết các đối tượng trong vụ việc, trước đó đều không hề mâu thuẫn với nhau.

Theo tài liệu điều tra, vào cuối tháng 11/2022, nhóm ở TP Chí Linh (Hải Dương) và ở Thị xã Đông Triều (tỉnh Quảng Ninh) về TP Hải Dương chơi đã xảy ra mâu thuẫn với một số thanh niên trên địa bàn TP Hải Dương (chưa xác định rõ danh tính), sau đó, nhóm này đã lập nhóm kín trên mạng xã hội để tụ tập, lôi kéo các nhóm khác ở các địa bàn TP Uông Bí, TP Chí Linh, huyện Thanh Hà và huyện Nam Sách hẹn tối 17/12/2022 mang theo hung khí sang địa bàn TP Hải Dương để gây sự, giải quyết mâu thuẫn nên mới dẫn đến vụ việc đáng tiếc trên.

Đến thời điểm hiện tại, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Dương đã khởi tố vụ án, khởi tố 73 bị can, trong đó đã bắt giam gần 30 bị can, số còn lại do phạm tội trong trường hợp dưới 18 tuổi đã áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú; xử phạt vi phạm hành chính 12 trường hợp và đang tiếp tục xác minh hơn 10 trường hợp khác có liên quan.

