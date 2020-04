Nam thanh niên lập kênh Youtube "soi cầu" bán lô đề, chiếm đoạt 12 tỷ đồng

Thứ Tư, ngày 15/04/2020 10:00 AM (GMT+7)

Lợi dụng những người có "máu" đỏ đen, Cừ lập kênh Youtube "soi cầu 7777", cam kết soi lô đề chuẩn để chiếm đoạt 12 tỷ đồng.

Lê Văn Cừ tại cơ quan điều tra

Ngày 15/4, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng đối với Lê Văn Cừ (SN 1991, trú xã Xuân Quan, Văn Giang, Hưng Yên) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo hồ sơ vụ án, vào tháng 11/2018, lợi dụng những người có “máu” đỏ đen, Cừ lập kênh Youtube Soi cầu 7777 để bán lô đề nhằm chiếm đoạt tài sản. Qua kênh Youtube Soi cầu 7777 Cừ đưa ra thông tin có khả năng “soi cầu” (dựa vào bộ số kết quả xổ số của ngày hôm trước để nhận định kết quả của ngày hôm sau). Cừ cam kết số lô đề được chốt bằng hình thức soi cầu này có tỉ lệ trúng cao, từ 80-95%, thậm chí có thể lên tới 100%.

Vào giờ quay mở kết quả xổ số hàng ngày, Cừ quay lại sau đó lồng tiếng bình luận phân tích kết quả của mình. Đối tượng đăng clip này lên kênh Youtube Soi cầu 7777 đồng thời kêu gọi người vào zalo soicau7777 hoặc Anhbayofficial để giao dịch mua bán số lô đề. Sau đó, Cầu đưa ra hai dạng giao dịch mua bán số lô theo ngày và tuần. Nếu mua số lô theo ngày có giá 1,5-4 triệu đồng. Với loại số lô theo tuần, Cừ đảm bảo trúng 4-6 ngày, mức giá lên tới 6-10 triệu đồng. Đối tượng cam kết cung cấp số lô “chuẩn”. Nghe những lời mời ngon ngọt của Cừ nhiều con bạc sẵn sàng chuyển khoản hàng chục triệu đồng để mua số lô đề. Có một số người "ăn may" trúng vài lần nhưng đa phần nạn nhân sau khi chuyển tiền cho Cừ để mua số lô đề thì đều bị trượt.

Sau thời gian dài điều tra, xác minh, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã bắt giữ Lê Văn Cừ. Khám xét nơi ở công an thu giữ nhiều thẻ ngân hàng khác nhau với tổng số tiền 12 tỷ đồng. Tại cơ quan điều tra, Cừ khai những con số bán cho người chơi là do nhận định cá nhân, bản thân không có khả năng “soi cầu” như quảng cáo trên kênh Youtube.

Hiện, vụ án đang được phía công an mở rộng điều tra làm rõ.

Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/nam-thanh-nien-lap-kenh-youtube-soi-cau-ban-lo-de-chiem-doat-12-ty-d...Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/nam-thanh-nien-lap-kenh-youtube-soi-cau-ban-lo-de-chiem-doat-12-ty-dong-d461313.html