Nam sinh mất tích bí ẩn sau lời nhắc “15h30 chở con về nghen mẹ”

Thứ Năm, ngày 07/06/2018 18:14 PM (GMT+7)

Đến điểm học thêm để bổ sung kiến thức cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, nam sinh ở Sài Gòn mất tích bí ẩn khiến gia đình “ngồi trên đống lửa”.

Gần 10 ngày con trai mất tích, gia đình chị Cúc như “ngồi trên đống lửa”



Ngày 7.6, gia đình em Nguyễn Mậu Chánh (15 tuổi, ngụ quận Tân Phú, TP.HCM) đứng ngồi không yên khi tung tích về em Chánh vẫn mịt mù. Em Chánh học sinh lớp 9/3 trường THCS Võ Thành Trang (quận Tân Phú) bị mất tích hôm 29.5, khi đi học thêm để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10.

Chị Nguyễn Thị Kim Cúc (39 tuổi, quê Quảng Ngãi, mẹ em Chánh) ngồi thất thần trong nhà vì nhiều ngày không tìm được con trai. Suốt những ngày qua, chị cùng chồng và người thân trong gia đình đi khắp các bến xe, bệnh viện, trạm xe buýt để tìm con nhưng vẫn không có kết quả. Nhiều lúc chị tìm con suốt đêm, đến quên ăn. “Thấy đứa trẻ ngoài đường giống con mình tôi chạy ào đến nhưng không phải. Hy vọng rồi thất vọng. Mong sao con được bình an và có gia đình nào đó tốt bụng giúp đỡ”, chị Cúc nói trong nước mắt.

Theo chị Cúc, 13h ngày 29.5, Chánh được cha là anh Nguyễn Mậu Ngọc chở đến điểm học thêm môn Ngữ văn trên đường Đô Đốc Lộc (quận Tân Phú) để ôn luyện, chuẩn bị tốt cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10.

Vào lớp học được vài phút, Chánh xin giáo viên ra ngoài để mua chai nước và mất tích từ đó đến nay. Chị Cúc cho biết, lúc đến điểm học đón con thì được giáo viên nói Chánh xin ra ngoài mua chai nước rồi không thấy vào lại lớp học.

Em Nguyễn Mậu Chánh

Gia đình sau đó đổ xô khắp nơi đi tìm kiếm. Từ các điểm các khu vực bến xe, bệnh viện, siêu thị đến bạn bè người thân nhưng không có kết quả.

“Gần 10 ngày trôi qua nhưng con trai vẫn chưa tìm được. Không tìm được con tôi phải sống làm sao đây?. Trước khi tổng kết năm học, con còn viết lên giấy tự động viên bản thân thi tốt trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Vậy mà…giờ con ở đâu”, chị Cúc nói trong nấc nghẹn.

Theo người mẹ, con mình chưa hề mâu thuẫn với ai, không tụ tập với bạn bè xấu, khá chăm học. Trước thời điểm mất tích, nam sinh này cũng không có biểu hiện gì bất thường.

Thành tích học tập của em Chánh dán kín tường

“Trước khi được ba chở đi học thêm, con còn nói với tôi là: “15h30 chở con về nghen mẹ”. Nhưng đó cũng là lần cuối cùng tôi được nghe tiếng con. Không biết giờ này con ở đâu, làm gì, ăn uống thế nào… nghĩ đến những điều này mà tôi xót quá”, người mẹ nghẹn ngào.

Trong khi đó, ông Ngọc (chồng bà Cúc) ngồi dựa lưng vào tường nói trấn an vợ con sẽ bình an. Vừa nói, ông Ngọc quay mặt đi hướng khác giấu những giọt nước mắt đang tuôn ra.

Trước kỳ thi tuyển sinh, Chánh còn viết lên giấy để tự đông viên mình thi tốt

“Nó trước giờ đi đâu cũng xin phép và được ba mẹ đồng ý mới đi. Con cũng không ham chơi và chưa bao giờ bỏ nhà đi qua đêm. Tôi nghĩ sẽ không có chuyện con tôi tự ý bỏ nhà đi”, ông Ngọc chia sẻ.

Người thân cho biết, Chánh có học lực khá, giỏi nhiều năm liền và mới đây nam sinh này còn được chọn đi thi học sinh giỏi cấp quận môn Vật lý thực hành.

Đại diện Công an phường Tân Quý (quận Tân Phú) cho biết sau khi tiếp nhận trình báo của gia đình, đơn vị đã huy động lực lượng triển khai tìm kiếm em Chánh.“Hiện tại chúng tôi đã rà soát tất cả các mối quan hệ của em Chánh để tìm kiếm. Vụ việc cũng đã được chuyển đến Đội Cảnh sát hình sự công an quận để phối hợp mở rộng phạm vi tìm kiếm”, đại diện công an phường thông tin.