Nam sinh lớp 7 dùng dao đâm bạn học cùng trường tử vong

Tối 28/6, một lãnh đạo UBND xã Minh Đạo, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng khiến 1 nam sinh lớp 8 tử vong.

Lực lượng công an khám nghiệm hiện trường một vụ án mạng (ảnh minh họa)

Theo vị này, tối cùng ngày, cháu H. (SN 2010 - học lớp 7) dùng dao đâm cháu N. (SN 2009 - học lớp 8).

“Nạn nhân được đưa đến cơ sở y tế nhưng đã tử vong. Hai cháu là người cùng thôn, đang học tại trường THCS trên địa bàn xã.”, vị lãnh đạo này thông tin.

Liên quan đến vụ việc, một lãnh đạo Công an huyện Tiên Du cho hay, ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng công an đã đưa nghi phạm về trụ sở công an huyện để phục vụ công tác điều tra. Bước đầu xác định, do mâu thuẫn cá nhân, nghi phạm đã dùng dao đâm bạn tử vong.

