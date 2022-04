Một thiếu tá CSGT bị người vi phạm tông chấn thương sọ não

Chủ Nhật, ngày 17/04/2022

Bị dừng xe kiểm tra, Hùng không chấp hành hiệu lệnh mà tông thẳng vào thiếu tá CSGT khiến nạn nhân bị chấn thương sọ não.

Ngày 17-4, Phòng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang cho biết Công an huyện Châu Thành đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm phương tiện, lập biên bản để điều tra vụ người vi phạm không chấp hành hiệu lệnh của CSGT mà tông thẳng vào người làm một thiếu tá CSGT bị chấn thương sọ não.

Cục CSGT ( Bộ Công an) đến thăm thiếu tá Nghĩa sau khi phẫu thuật

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ ngày 16-4, tổ công tác thuộc Phòng CSGT, do thiếu tá Trần Hoàng Nghĩa (tổ trưởng) cùng 2 cán bộ CSGT khác đang làm nhiệm vụ tuần tra trên Quốc lộ 1. Khi đến địa bàn xã Long An, huyện Châu Thành thì lực lượng CSGT phát hiện Võ Nhựt Hùng (SN 1996) điều khiển xe máy biển số tỉnh Bến Tre chở Nguyễn Minh Hoàng (SN 1995) lưu thông hướng từ Tiền Giang về Long An không đúng làn đường, nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện kiểm tra.

Hùng không chấp hành mà tăng ga tông thẳng vào tổ công tác khiến thiếu tá Nghĩa ngã đập đầu xuống đường. Hùng và Hoàng cũng bị ngã, chiếc xe trượt dài dưới trên mặt đường gần 20 m mới dừng lại.

Thiếu tá Nghĩa bị thương nặng, được chuyển vào Bệnh viện Đa khoa trung tâm Tiền Giang cấp cứu. Sau khi được chẩn đoán bị chấn thương sọ não, gãy xương hàm, thiếu tá Nghĩa được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) chữa trị trong tình trạng nguy kịch.

Hùng cũng bị thương nhẹ, Hoàng không bị thương.

