Một phụ nữ tử vong trong phòng trọ, truy tìm người đàn ông sống cùng

Chiều tối 27/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương phát thông báo truy tìm đối với Phùng Quốc Thống (SN 1973, quê quán: Cà Mau, chỗ ở khác: khu phố Phú Thọ, phường Phú Chánh, TX Tân Uyên, Bình Dương, Số CMND: 381861522) để phục vụ công tác điều tra làm rõ vụ giết người xảy ra tại khu phố 1, phường Hoà Phú, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương.

Khu vực nơi xảy ra vụ việc

Vào khoảng 12h30 cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương phối hợp Công an TP Thủ Dầu Một khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc một phụ nữ tử vong với nhiều vết thương trong phòng trọ khoá cửa ngoài.

Nạn nhân được xác định là Phan Thị Kiều Nương (SN 1976, quê tỉnh An Giang).

Hiện lực lượng chức năng vẫn đang phong toả hiện trường để điều tra làm rõ vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, Phùng Quốc Thống và nạn nhân sống chung với nhau. Tuy nhiên từ ngày 25/12/2022,Thống bỏ đi khỏi nhà trọ và hiện không rõ đang làm gì, ở đâu, cần tổ chức truy tìm để phục vụ công tác điều tra làm rõ vụ việc.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương thông báo cơ quan, tổ chức, cá nhân nếu có thông tin Phùng Quốc Thống ở đâu đề nghị báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương, địa chỉ: 615 Đại lộ Bình Dương, phường Chánh Nghĩa, TP Thủ Dầu Một, hoặc điện thoại 0946.178.239 gặp điều tra viên Hồ Long An để phối hợp giải quyết.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/mot-phu-nu-tu-vong-trong-phong-tro-truy-tim-nguoi-an-ong-song-cung-a5...Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/mot-phu-nu-tu-vong-trong-phong-tro-truy-tim-nguoi-an-ong-song-cung-a587722.html