Quảng Ngãi bắt giữ nữ phạm nhân 67 tuổi giết người, trốn truy nã 38 năm

Ngày 27/12, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã bắt giữ phạm nhân trốn lệnh truy nã Nguyễn Thị Nhì, 67 tuổi, quê quán, thôn Tân Phước, xã Bình Minh, huyện Bình Sơn, tỉnh Nghĩa Bình (nay là tỉnh Quảng Ngãi) sau 38 năm lẩn trốn cách nơi gây án cả nghìn kilomet.

Phạm nhân Nguyễn Thị Nhì bị bắt giữ sau 38 năm trốn lệnh truy nã. Ảnh: CA

Theo đó, qua điều tra nắm tình hình, Công an tỉnh Quảng Ngãi phát hiện tung tích đối tượng Nguyễn Thị Nhì, nên phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự - Bộ Công an và Công an xã Kim Sơn, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang tiến hành bắt giữ phạm nhân di lý về Quảng Ngãi chấp hành án.

Trước đó, Nguyễn Thị Nhì bị cơ quan chức năng tỉnh Nghĩa Bình truy tố và tuyên án chung thân về tội “Giết người”. Tuy nhiên, sau đó phạm nhân này trốn khỏi trại giam nên vào ngày 4/7/1984, Giám đốc Công an tỉnh Nghĩa Bình ra Lệnh truy nã.

