Một nhân viên Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an chết trong tư thế treo cổ tại nhà

Thứ Hai, ngày 07/10/2019 08:57 AM (GMT+7)

Công an quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết, đang điều tra, làm rõ nguyên nhân anh Nguyễn T.V. (34 tuổi, làm việc tại Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an) tử vong ở nhà riêng.

Thông tin với PV, một lãnh đạo Công an quận Hà Đông cho biết, vào khoảng 7h ngày 5/10, chị Phan L.C, trú chung cư CT1 The Pride, khu đô thị Văn Khê, phường La Khê, quận Hà Đông phát hiện chồng là anh Nguyễn T.V. (34 tuổi), nhân viên Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an) chết trong tư thế treo cổ tại ban công của căn hộ trên.

Nhận được thông tin, lực lượng Công an quận quận Hà Đông, Hà Nội đã xuống hiện trường điều tra, làm rõ: “Thông tin ban đầu xác định là người đàn ông này treo cổ và tử vong. Cơ quan công an đang đưa nạn nhân đi khám nghiệm tử thi để tìm nguyên nhân chính xác”.