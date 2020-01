Một ngày 2 vụ án mạng nghiêm trọng ở Củ Chi

Chủ Nhật, ngày 12/01/2020 10:30 AM (GMT+7)

Một người phụ nữ được cho là mâu thuẫn tình cảm bị sát hại, một người tìm đến nhà bạn để đòi nợ bị đâm tử vong. Hai vụ án mạng xảy ra chỉ trong một ngày ở Củ Chi…

Tin nóng Sự kiện:

Ngày 12-1, Công an huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh phối hợp với các tổ nghiệp vụ thuộc Công an TP Hồ Chí Minh điều tra làm rõ nguyên nhân 2 vụ án mạng xảy ra trên địa bàn huyện khiến 2 người tử vong.

Hiện trường vụ người phụ nữ bị sát hại trong phòng trọ

Trước đó, nam thanh niên khoảng 25 tuổi có cho một người bạn ở ấp 5, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh mượn một số tiền nhưng người bạn này không trả tiền đúng hẹn nên giữa 2 bên xảy ra mâu thuẫn. Tối 11-1, nam thanh niên này cùng một người khác tìm đến nhà người bạn để đòi nợ, giữa 2 bên tiếp tục xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc ẩu đả, nam thanh niên đã bị người mượn tiền dùng hung khí đâm tử vong. Công an huyện Củ Chi đã khám nghiệm hiện trường, tử thi, đưa một số người liên quan về trụ sở làm rõ và truy xét đối tượng gây án.

Cũng trong ngày 11-1, người dân sống gần dãy phòng trọ trên xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi phát hiện một người phụ nữ khoảng 28 tuổi tử vong trong phòng trọ, trên người có nhiều dấu vết do hung khí gây ra nên báo với Công an. Công an huyện Củ Chi đã phối hợp với các tổ nghiệp vụ thuộc Công an TP Hồ Chí Minh khám nghiệm hiện trường để làm rõ. Được biết người phụ nữ này sống chung với một người đàn ông như vợ chồng tại phòng trọ này khá lâu, giữa 2 người thường xảy ra mâu thuẫn. Khi vụ án này xảy ra người đàn ông này không có mặt tại phòng trọ.

Nguồn: http://cand.com.vn/Phap-luat/Mot-ngay-2-vu-an-mang-nghiem-trong-o-Cu-Chi-577814/Nguồn: http://cand.com.vn/Phap-luat/Mot-ngay-2-vu-an-mang-nghiem-trong-o-Cu-Chi-577814/