Mối tình "tội lỗi" và cái chết thương tâm của người phụ nữ đơn thân

Thứ Năm, ngày 05/05/2022 19:00 PM (GMT+7) Chia sẻ

Chiều muộn ngày 30/11/2020, nhân viên lễ tân một nhà nghỉ tại phường La Khê (Hà Đông, Hà Nội) lên dọn phòng như mọi khi. Đi ngang qua căn phòng mà một cặp nam nữ thuê từ đêm hôm trước, anh này bất giác thấy có điều gì đó "là lạ". Căn phòng đóng cửa im ỉm, bên trong không hế có bất cứ tiếng động nào. Khách thuê đã lâu, những từ sáng chẳng thấy bóng dáng ai đi ra ngoài. Nghi ngờ, người này lấy khóa "sơ của" mở cửa thì bàng hoàng phát hiện vị khách nữ đã tử vong trên giường.

Nạn nhân lạ

Tin báo về việc có người phụ nữ tử vong tại nhà nghỉ lập tức được báo về Công an quận Hà Đông (Hà Nội). Tại hiện trường, xác định đây là vụ án có dấu hiệu giết người, Công an quận Hà Đông đã cấp báo về Công an Hà Nội.

Tiến hành khám nghiệm, lực lượng kỹ thuật hình sự xác định, nạn nhân nữ khoảng ngoài 40 tuổi. Người này tử vong trên giường do bị xiết cổ. Qua tìm kiếm, cơ quan công an không phát hiện ra bất cứ giấy tờ tùy thân nào. Người phụ nữ cũng chẳng có đồ đạc, ngay cả vật dụng đơn giản như điện thoại di động cũng không có.

Nhân viên nhà nghỉ cho biết, vào tối 29/11/2020, người phụ nữ này đi cùng 1 người đàn ông dáng nhỏ bé đến thuê phòng nghỉ. Do sơ suất, nhân viên đã không lấy thông tin khách để khai báo tạm trú, tạm vắng.

Vào thời điểm hai người này đến, thái độ của họ rất bình thường. Trong quá trình nghỉ, nhân viên không phát hiện dấu hiệu to tiếng hay lục đục trên phòng. Người đàn ông ở chung với nạn nhân rời đi lúc nào, lễ tân cũng chẳng nắm được.

Do không có giấy tờ tùy thân, lại là khách lạ, từ nơi khác đến nên ban đầu cơ quan công an gặp khó khăn rất lớn trong việc xác định danh tính.

Tiến hành rà soát, các trinh sát Công an Hà Nội phát hiện tại camera an ninh một nhà dân đoạn clip ghi lạnh cảnh nạn nhân và bạn trai đi về hướng nhà nghỉ. Theo đó, người đàn ông này thấp, nhỏ. Tuy nhiên, do chất lượng hình ảnh kém nên chẳng thể nhận mặt.

Hình ảnh nạn nhân đi cùng 1 người đàn ông (ảnh tư liệu)

Mối tình ngoài luồng

Hiện trường vụ án gần như chẳng có dấu vết gì đặc biệt, thế nhưng người đàn ông đi cùng nữ nạn nhân bây giờ trở thành kẻ tình nghi số 1. Dẫu vậy, việc chưa thể xác định được nạn nhân là ai, từ đâu đến cũng khiến các điều tra viên chưa thể dựng lên chân dung nghi phạm.

Quá trình xác minh, cuối cùng công an cũng tìm ra nạn nhân là chị Đoàn Thị T (SN 1972, trú tại Ứng Hòa, Hà Nội). Khi các trinh sát đi sâu vào tìm hiểu nhân thân, các anh được biết chị T vốn không có gia đình. Tuy nhiên cách đây vài năm, chị có chung sống với 1 người đàn ông kém mình tới 4 tuổi.

Một vài người hàng xóm của nạn nhân cho hay, thời gian gần đây, họ không thấy người bạn trai của chị T ở nhà. Có thông tin cho thấy, người này đã lên Hà Đông làm phụ hồ.

Khi vụ án xảy ra, các điều tra viên đã nhận định, nạn nhân T tử vong chắc chắn do mâu thuẫn trong tình cảm, hoặc mâu thuẫn cá nhân bột phát. Chính vì thế, các mối quan hệ tình cảm, yêu đương của chị này được xem xét rất kỹ.

Tiến hành xác mình nhân thân người đàn ông trên, lực lượng phá án xác định, ngươi này có tên là Vũ Duy Hoàng (SN 1976, trú tại Ứng Hòa, Hà Nội).

Hoàng là đối tượng không có nghề nghiệp ổn định. Trước đây, Hoàng chung sống cùng vợ, con. Mấy năm trước, khi quen với chị T, Hoàng đã "bập" vào mối tình này. Sau đó, Hoàng về ly hôn và chuyển qua ở cùng chị T.

Do công việc không ổn định, kinh tế khó khăn nên sau thời gian ở nhà người yêu, Hoàng đã lên Hà Đông để làm thợ hồ.

Qua miêu tả của nhân viên lễ tân nhà nghỉ và bản ảnh của Hoàng, các điều tra viên nhận định, người đàn ông đi cùng với chị T vào nhà nghỉ tối 29, rạng sáng 30/11 khả năng cao là Hoàng.

Chỉ ít giờ sau đó, Hoàng đã được Công an Hà Nội tìm thấy. Biết không thoát, gã đã đến Công an quận Hà Đông đầu thú và khai nhận tội lỗi của mình.

Cơn "điên" trong đêm

Hoàng khai, trong thời gian chung sống với chị T, do kinh tế eo hẹp nên nên giữa năm 2020 gã lên Hà Đông làm thợ hồ. Đi làm được một thời gian thì Hoàng nhận được tin nhắn của người yêu xin 4 triệu mua xe máy.

Lẩn đếm trong túi, Hoàng bảo lại với chị T là chỉ còn 1 triệu 600 nghìn đồng rồi hẹn chị này lên Hà Đông sẽ đưa.

Đúng hẹn, tối 29/11/2020 chị T bắt xe buýt lên Hà Đông tìm Hoàng. Gặp nhau, hai người đi ăn rồi cùng vào một nhà nghỉ tại La Khê (Hà Đông) thuê phòng. Lúc này, chị T nhắc lại chuyện xin số tiền 4 triệu đồng. Hoàng nói chỉ còn 1 triệu 600 nghìn nên hai người nảy sinh cãi vã.

Chị T to tiếng mắng nhiếc Hoàng khiến anh ta bực tức, chán nản. Hoàng xuống lễ tân mua 3 lon bia mang lên phòng ngồi uống một mình. Khoảng 2h sáng 30/11, thấy chị T đang ngủ, cơn tức giận của Hoàng "bốc" lên.

Đối tượng Hoàng (ảnh tư liệu)

Gã lao tới tát, đấm người yêu. Bị đánh, chị T vùng dậy thì Hoàng lấy khăn mặt bịt mũi rồi dùng tay bóp cổ. Chỉ đến khi thấy chị T nằm im Hoàng mới dừng lại. Biết người yêu đã chết, Hoàng lấy chiếc điện thoại của chị T và lặng lẽ rời nhà nghỉ.

Gần 1 năm sau, tại phiên xét xử vụ án "Giết người" và " Cưới tài sản", HĐXX – TAND thành phố Hà Nội đã tuyên mức án tử hình dành cho Hoàng về tội ác mà gã đã gây ra.

Nguồn: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/moi-tinh-toi-loi-va-cai-chet-thuong-tam-cua-nguoi-phu-nu-don-t...Nguồn: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/moi-tinh-toi-loi-va-cai-chet-thuong-tam-cua-nguoi-phu-nu-don-than-172220504171306868.htm