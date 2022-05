Bại lộ chuyện bức thư của người tình trong túi áo, chồng giết vợ rồi đổ oan cho con

Bị vợ đay nghiến nhiều lần do chuyện ngoại tình bại lộ, Nghiêm Công Tài đã nhẫn tâm sát hại vợ mình, sau đó y lập hiện trường giả rồi đổ oan cho con trai giết mẹ.

Ngày 5/3/2009, cả vùng rừng núi phía Tây Thanh Hoá bỗng "dậy sóng" khi hay tin có một vụ án mạng đau lòng xảy ra tại thôn Thành Thắng, xã Luận Thành, huyện Thường Xuân (Thanh Hoá). Người dân ở đây vốn chân chất, thật thà không hay nghĩ chuyện thị phi đã kinh hoàng khi hay tin vùng quê yên ả của họ lại xảy ra vụ án động trời như vậy.

Vài ngày sau, hay tin có đoàn công tác trở về hiện trường nơi xảy ra vụ án, chỉ trong chốc lát, từ mọi ngả đường người dân trong xã và các xã lân cận ùn ùn kéo đến đứng chặt lối đi, vây quanh căn nhà nhỏ. Không khí tang thương phủ kín nơi vốn từng là một tổ ấm hạnh phúc của một gia đình.

Hiện trường vụ án

Nhớ lại buổi sáng hôm đấy, bà Đ. T. N. ở thôn Thành Thắng, xã Luận Thành chưa hết bàng hoàng kể lại: "Lúc đó là gần trưa, mẹ con tôi đang ăn cơm thì thấy có tiếng la thất thanh trên nhà Tài. Khi tôi và con trai chạy lên thì trên đó đã có mấy người, cô H. đã cứng ngắc, trên miệng thấy có rất nhiều bọt. Còn chú Tài thì không ngừng gào khóc bên thi thể cô H."

Bà N. đã lấy 2 chiếc khăn để lau bọt mép và nước mắt còn vương lại trên mặt nạn nhân. Khi lau thì phát hiện chân tay bị hằn vệt cháy xém do điện giật. Đáng nói, tiếng khóc lóc thảm thiết của Tài khiến cho những người đến đây chứng kiến hình dung ra chuyện đứa con trai làm hở điện, dẫn đến chị H. bị điện giật chết.

Sau khi xuống hiện trường, nắm sơ bộ sự việc qua khám nghiệm ban đầu và tử thi nạn nhân, công an đã xác định cái chết của chị H. do bị ngạt, cổ tay, chân trái có vết xém do chập điện gây ra. Các điều tra viên đã nhanh chóng điều tra theo 2 hướng, đó là chị H. tự tử hoặc người chồng đã sát hại vợ rồi dựng hiện trường giả. Người có thể trả lời chính xác 1 trong 2 giả thiết không ai khác chính là Nghiêm Công Tài - chồng của nạn nhân và là xã đội trưởng xã Luận Thành.

Đối tượng Nghiêm Công Tài

Trong con mắt người dân nơi đây, gia đình Tài là gia đình gương mẫu, vợ chồng thuận hoà, hai con trai ngoan ngoãn chăm chỉ học hành, siêng năng ruộng vườn nên kinh tế không quá khó khăn.

Theo Công an huyện Thường Xuân cho biết, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, xảy ra trên địa bàn miền núi, nếu không được điều tra làm rõ nhanh sẽ gây dư luận xấu trong quần chúng nhân dân. Vì vậy, lãnh đạo cơ quan điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá và công an huyện Thường Xuân chỉ đạo phải điều tra sớm làm rõ về nguyên nhân vụ án.

Qua công tác điều tra, từ cuối năm 2008 vợ chồng Tài thường xuyên cãi cọ nhau vì một lần chị H. tình cờ bắt gặp trong túi áo chồng có lá thư người hàng xóm là chị Nguyễn Thị O. viết cho Tài. Nội dung thư đề cập việc chị O. và Tài nên chấm dứt mối quan hệ bất chính bấy lâu nay giữa hai người. Dù khi đó đã chấp nhận lời chồng giải thích và cuộc sống sau đó diễn ra bình thường nhưng sự ghen tuông vẫn âm ỉ trong lòng chị H.. Lâu ngày chị H. lại đem ra chỉ trích và có những lời nói xúc phạm đến Tài.

Theo lời khai ban đầu của Nghiêm Công Tài, sáng 5/3/2009 Tài ra ngoài về thì chị H. lại chửi mắng thậm tệ, sau khi cả 2 lao vào giằng co thì Tài đã vớ được cái khăn gần đó và siết cổ vợ. Ít phút sau, chị H. ngã xuống nền nhà thì cả 2 dừng lại cuộc ẩu đả.

Cơ quan điều tra đã xác định Tài là nghi can số 1, thế nhưng trong quá trình điều tra phá án công an Thanh Hoá gặp vô vàn khó khăn do Tài phủ nhận hoàn toàn và núp dưới "cái bóng" ngoại phạm. Mãi sau khi thu thập toàn bộ tài liệu chứng minh thì Tài mới chịu cúi đầu nhận tội.

Nghiêm Công Tài là xã đội trưởng xã Luận Thành, trên cơ quan Tài được đánh giá là một cán bộ ham học hỏi, nhiệt tình với công việc, có lúc được tiến nhiệm bầu vào đại biểu HĐND xã. Nói về hiểu biết pháp luật thì Tài nắm rõ, thậm chí là rất rõ. Tài đã vận dụng mọi hiểu biết tinh ranh của mình để qua mắt lực lượng điều tra sau khi gây tội ác. Y đã dựng hiện trường giả nhằm đánh lạc hướng mọi người vợ mình tự tử, thậm chí hô hoán chính con là người vô tình đưa mẹ đến chỗ chết.

Kiên trì, mềm mỏng nhưng quyết liệt, cùng các chứng cứ không thể chỗ cãi, các điều tra viên đã bóc trần sự lì lợm xảo trá của Tài. Cuối cùng, y phải thừa nhận chính mình đã siết cổ và dí điện vào người vợ đến chết.

Theo đó, sáng 5/3/2009 sau khi đi ăn sáng về Tài vào nhà lấy đồ đi đám cưới người ở thôn, sẵn ghen tuông trong lòng, chị H. sinh nghi và lên tiếng trách móc chồng. Tài nghiến răng quát lại nhưng chị H. vẫm chửi mắng, tiếp đến Tài tát vợ một cái đẫn đến đôi bên giằng co nhau. Tài vớ lấy chiếc khăn len đang treo quàng qua cổ vợ và siết chặt đến khi chị H. ngã xuống nền nhà. Thấy vợ nằm in bất động, Tài đưa lên giường trong buồng làm hô hấp nhân tạo. Khoảng vài phút không thấy vợ tỉnh, sờ vào mũi không còn hơi thở Tài nghĩ vợ đã chết. Sau đó y dùng dây thép trần loại 1 li quấn quanh người nạn nhân, sau đó cắm vào ổ điện để tạo hiện trường giả vợ bị điện giật chết. Sau đó, Tài bỏ đi ăn đám cưới trong thôn.

Hạnh phúc gia đình vốn bền chặt nhưng cũng rất mong manh do người chồng không chung thuỷ hoặc người vợ không tinh tế. Nhẫn tâm ra tay sát hại người đầu ấp tay gối, Tài không những trả giá cho tội ác bằng hình phạt tù 14 năm mà suốt cuộc đời còn lại của y cũng sẽ sống trong sự ân hận, giày vò. Nhưng đau đớn hơn cả vẫn là sự tổn thương của những đứa con. Nếu Tài biết nghĩ đến con sớm hơn thì những chuyện đau lòng và bi kịch gia đình đã không xảy ra.

