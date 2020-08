Mở tiệc "thác loạn" mừng sinh nhật, nam thanh niên nhận kết đắng

Thứ Ba, ngày 25/08/2020 11:30 AM (GMT+7)

Sau khi mời bạn bè đến dự sinh nhật, Tùng Anh đã đến khu vực bến xe Yên Nghĩa tìm mua hàng cấm về mở tiệc "thác loạn".

Nguyễn Tùng Anh, chủ nhân bữa tiệc "thác loạn" bị khởi tố.

Ngày 25/8, Công an TP.Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thạch Thất đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Tùng Anh (SN 1990, trú tại Đồng Mai, Hà Đông, Hà Nội) về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo điều tra, tối 12/8, Nguyễn Tùng Anh rủ bạn bè đi ăn liên hoan mừng sinh nhật. Sau khi ăn uống, Tùng Anh đến khu vực bến xe Yên Nghĩa tìm mua 22 viên ma túy MDMA, 11 gói ma túy Ketamine với giá 24 triệu đồng.

Tiếp đó, Tùng Anh rủ nhóm bạn đến quán karaoke Bảo Đăng Minh có địa chỉ tại thôn 2, Thạch Hòa, Thạch Thất để sử dụng ma túy. Khi cả nhóm đang "thác loạn” trong quán karaoke thì bị Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế ma túy môi trường Công an huyện Thạch Thất phối hợp với Công an xã Thạch Hòa phát hiện, bắt quả tang.

18/32 nam, nữ thanh niên dương tính với ma túy trong bữa tiệc của Tùng Anh.

Qua test nhanh xác định có 18/32 đối tượng dương tính với ma túy. Tang vật thu giữ được giám định là 4,992 gam ma túy loại MDMA và 6,989 gam ma túy loại Ketamin.

Tại trụ sở công an, Nguyễn Tùng Anh đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Căn cứ các tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thạch Thất đã ra Quyết định khởi tố hình sự đối với Nguyễn Tùng Anh về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy. Đồng thời, Công an huyện Thạch Thất cũng lập hồ sơ để xử phạt hành chính đối với chủ quán karaoke về lỗi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người để phòng ngừa dịch COVID-19 và không có giấy phép kinh doanh.

Nguồn: http://danviet.vn/mo-tiec-thac-loan-mung-sinh-nhat-nam-thanh-nien-nhan-ket-dang-50202025811281841.htm