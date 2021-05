"Mẹ bỉm sữa" xinh đẹp bị bắt cùng 2 khẩu súng

Thứ Sáu, ngày 07/05/2021 20:00 PM (GMT+7)

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Thị Bảo Trân, công an phát hiện 1 khẩu súng bắn cồn, 1 khẩu súng bắn chì, hàng trăm viên đạn...

Nguyễn Thị Bảo Trân

Chiều 7/5, Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An giang cho biết, vừa bắt quả tang Nguyễn Thị Bảo Trân (sinh năm 1992, ngụ xã Mỹ An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) về hành vi “Mua bán trái phép chất ma tuý”.

Công an huyện Chợ Mới, phát hiện Trân thường xuyên đi TP.Hồ Chí Minh mua ma tuý về bán lại cho người nghiện ở địa phương gây phức tạp tình hình an ninh trật tự nên lập chuyên án bắt giữ.

Tang vật công an thu giữ

Súng đạn Trân tàng trữ trong nhà.

Đến trưa 4/5, trinh sát bắt quả tang Trân đang bán ma tuý cho người nghiện kiếm lời. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Trân, tiếp tục thu giữ 24 gam ma tuý, 1 khẩu súng bắn cồn, 1 khẩu súng bắn chì và hàng trăm viên đạn.

Do đối tượng Nguyễn Thị Bảo Trân đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, công an cho gia đình bảo lãnh chờ xác minh, xử lý sau.

Nguồn: http://danviet.vn/me-bim-sua-xinh-dep-bi-bat-cung-2-khau-sung-5020217519593590.htmNguồn: http://danviet.vn/me-bim-sua-xinh-dep-bi-bat-cung-2-khau-sung-5020217519593590.htm