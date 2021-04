Bắt giữ đôi nam nữ mua bán ma túy, đâm cảnh sát bị thương

Chủ Nhật, ngày 25/04/2021 15:26 PM (GMT+7)

Thấy lực lượng công an ập vào nhà nghỉ bắt quả tang đang sử dụng ma túy, gã đàn ông đã dùng dao chống trả quyết liệt khiến 1 chiến sĩ công an bị thương.

Sáng 25-4, một lãnh đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đang tạm giữ Lê Thị Khánh Trâm (34 tuổi, ngụ TP Buôn Ma Thuột) để điều tra về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đồng thời, cơ quan này đã bàn giao Hoàng Dân Thắng (31 tuổi, ngụ huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk) cho Công an TP Buôn Ma Thuột để xử lý về hành vi chống người thi hành công vụ.

Hoàng Dân Thắng bị bắt giữ

Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 23-4, sau thời gian nắm tình hình, một tổ công tác của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Đắk Lắk đã kiểm tra 1 nhà nghỉ trên đường Lý Thường Kiệt, TP Buôn Ma Thuột.

Tại đây, lực lượng công an đã bắt quả tang Trâm và Thắng đang sử dụng trái phép chất ma túy. Khi tổ công tác ập vào hô lớn "công an đây" và xuất trình thẻ công tác thì Thắng đã dùng 1 con dao dài chống trả quyết liệt, đâm nhiều nhát vào tổ công tác, khiến 1 chiến sĩ công an bị thương ở tay.

Bước đầu, công an đã làm rõ, Trâm đang làm thuê ở TP HCM và có quen biết với một người ở tỉnh Đắk Lắk vì đã nhiều lần sử dụng ma túy chung. Ngày 21-4, người này chuyển cho Trâm 10 triệu đồng nhờ mua ma túy đá mang về Đắk Lắk và được trả công 2 triệu đồng.

Ngày 23-4, Trâm mua ma túy rồi đón xe khách về Đắk Lắk. Khi tới nơi, Trâm điện thoại cho Thắng để mượn 400.000 đồng trả tiền xe. Đồng thời, Trâm rủ Thắng mang theo dụng cụ để sử dụng ma túy. Khi cả 2 đang sử dụng chất ma túy trong nhà nghỉ thì bị công an ập vào bắt quả tang, thu giữ 2 bịch nilon có chứa ma túy đá cùng nhiều tang vật liên quan.

