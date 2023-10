“Mẹ bỉm sữa” bị khởi tố vì bán rượu ngâm xác hổ

Ngày 19/10, thông tin từ Công an thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đặng Thị Ánh Tuyết (SN 1991, trú phường 4, quận 8, TP Hồ Chí Minh) về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm”.

Đối tượng Tuyết và tang vật liên quan.

Kết quả điều tra ban đầu, cơ quan Công an xác định: Tuyết mua 1 cá thể hổ con (đã chết) được ngâm trong bình rượu bằng thủy tinh với giá 7,5 triệu đồng. Sau đó, Tuyết đăng lên mạng xã hội rao bán và được một người tại thị xã An Khê thỏa thuận mua lại với giá 9,7 triệu đồng.

Ngày 7/9, Tuyết mang bình rượu ngâm cá thể hổ trên đến khu vực cầu Sông Ba (thuộc tổ 1, phường An Bình, thị xã An Khê) để giao cho người mua thì bị Công an thị xã An Khê phát hiện, bắt quả tang.

Căn cứ hành vi trên, Cơ quan CSĐT Công an thị xã An Khê đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đặng Thị Ánh Tuyết về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm”. Do Tuyết đang nuôi con nhỏ nên đang được cho tại ngoại nhưng cấm đi khỏi nơi cư trú.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an mở rộng điều tra, xử lý theo quy định.

