“Mây mưa” với tình cũ, người đàn ông gặp bi kịch: Những bức ảnh nhạy cảm

Khi thi thể Travis Alexander được tìm thấy trong tình trạng bị đâm 27 nhát, cứa cổ và bắn vào đầu, người thân và bạn bè vô cùng bàng hoàng, không thể tin được kẻ nào có thể ra tay như vậy với người đàn ông vốn không có kẻ thù. Sự thật sau đó dần được làm sáng tỏ, nhất là sau khi cảnh sát khôi phục được những bức ảnh trong chiếc máy ảnh bị phá hủy của anh.

Bức ảnh chụp Travis Alexander đang tắm trước khi bị sát hại

Lời khai đáng ngờ của bạn gái cũ

Theo nghi phạm Jodi Arias, trước đó cô có nói chuyện điện thoại với nạn nhân và cũng là bạn trai cũ Travis Alexander nhưng không hề gặp lại anh kể từ tháng 4/2008. Jodi cố gắng chứng minh có bằng chứng ngoại phạm bằng cách nói rằng đã đi thăm bạn trai mới ở Utah vào thời điểm Travis bị sát hại. Cô giải thích lý do đến Utah muộn một ngày so với lịch hẹn là do điện thoại hết pin và bị lạc đường.

Tuy nhiên người đàn ông mà Jodi hẹn gặp khai với cảnh sát rằng đã cố gắng liên lạc với cô nhưng lần nào cuộc gọi cũng chuyển sang hộp thư thoại. Ngoài ra, anh nhận thấy mái tóc vàng của Jodi đã chuyển sang màu nâu sẫm và có những vết cắt trên tay cô.

Qua điều tra, khi Jodi trả lại xe thuê vào ngày 7/6, nó đã chạy được khoảng 4.500 km. Nhân viên khai rằng xe bị mất thảm sàn và có vết đỏ ở ghế trước và ghế sau. Tuy nhiên, không thể xác minh được ôtô có thảm lót sàn khi Jodi nhận xe và các vết màu đỏ cũng không thể phân tích được vì xe đã được lau chùi trước khi cảnh sát khám nghiệm.

Dù vậy, các nhà điều tra đã có được bằng chứng không thể chối cãi rằng Jodi đã ở cùng Travis vào đúng ngày anh bị sát hại. Đó là khi khám xét nhà Travis, cảnh sát tìm thấy chiếc máy ảnh kỹ thuật số mới mua của anh đã bị hỏng và nằm trong máy giặt.

Bí mật trong máy ảnh

Cơ quan chức năng đã tìm cách khôi phục được những hình ảnh bị xóa trong chiếc máy ảnh này và phát hiện Jodi cùng Travis trong tư thế nhạy cảm vào khoảng thời gian Travis gặp nạn. Bức ảnh cuối cùng chụp Travis còn sống là lúc anh đang tắm. Điều đáng kinh ngạc hơn là còn một bức ảnh khác chụp thi thể đẫm máu của Travis trên sàn phòng tắm sau khi anh chết.

Cảnh sát đã thu hồi được ADN của cả Travis và Jodi từ dấu tay dính máu trên tường trong nhà. Jodi Arias nhanh chóng bị bắt giữ. Lúc này, câu chuyện của cô ta bắt đầu thay đổi.

Jodi cuối cùng thừa nhận đã ở bên Travis. Theo lời khai của Jodi, sau khi họ quan hệ tình dục, Travis bước vào phòng tắm còn cô ta giơ máy ảnh chụp bạn trai cũ trong lúc anh tắm.

Đột nhiên, hai kẻ đeo mặt nạ bất ngờ đột nhập vào nhà và tấn công Travis. Jodi nói rằng những kẻ này đã đe dọa và ép buộc cô ta không được kể cho bất kỳ ai biết chuyện đã xảy ra. “Đó là trải nghiệm đáng sợ nhất trong cuộc đời tôi. Nó không giống thực tế mà như một bộ phim kinh dị đang diễn ra”, Jodi nói.

Tuy nhiên, các nhà điều tra không tin câu chuyện này và họ có lý do khác để có thể buộc tội Jodi đã giết bạn trai cũ.

Ngoài dấu tay đẫm máu và những bức ảnh khủng khiếp, họ còn phát hiện ra Travis đã bị bắn bằng một khẩu súng cỡ nòng 25. Trong quá trình điều tra, nhà chức trách phát hiện một khẩu súng tương tự đã biến mất khỏi nhà ông bà của Jodi chỉ 1 tuần trước khi Travis qua đời.

Bị buộc tội giết người cấp độ một và đối mặt với án tử hình, Jodi Arias đã kể một câu chuyện khác trong phiên tòa xét xử cô ta vào năm 2013.

