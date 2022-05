Mâu thuẫn từ tiếng nẹt pô, 2 nhóm thanh, thiếu niên mang hung khí đánh nhau

Thứ Hai, ngày 30/05/2022 21:30 PM (GMT+7)

Mâu thuẫn từ tiếng nẹt pô xe, hai nhóm thanh, thiếu niên đã mang theo nhiều hung khí hẹn đánh nhau.

Chiều 30/5, Công an tỉnh An Giang cho biết, lực lượng chức năng TP Long Xuyên (tỉnh An Giang) vừa kịp thời ngăn chặn 2 nhóm thanh, thiếu niên hẹn nhau hỗn chiến trong đêm, thu giữ nhiều hung khí nguy hiểm.

Nhóm thanh thiếu niên tại cơ quan điều tra.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 0h cùng ngày, Công an phường Mỹ Thạnh (TP Long Xuyên) nhận được tin tại khu vực thuộc tổ 11, khóm Thới An, phường Mỹ Thạnh, có hai nhóm thanh, thiếu niên sử dụng hung khí hẹn nhau để giải quyết mâu thuẫn.

Công an đã đến ngay hiện trường, phát hiện và đưa 16 đối tượng về trụ sở làm việc.

Kết quả làm việc ban đầu, các đối tượng khai nhận, trong lúc nhóm của Trần Lê Minh (SN 2005, ngụ phường Mỹ Thạnh) đang nhậu tại khu vực trên, thì Trần Hiệp Nghĩa (SN 2005, cùng trú tại địa phương) chạy xe ngang nẹt pô.

Từ đó hai bên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến vụ việc nói trên. Được biết, nhóm đối tượng có độ tuổi từ 15-26 tuổi.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.

Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/mau-thuan-tu-tieng-net-po-2-nhom-thanh-thieu-nien-mang-hung-khi-danh-nhau-d554146.html