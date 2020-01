Mâu thuẫn từ chén rượu mời, nam thanh niên đâm 3 người thương vong

Thứ Sáu, ngày 03/01/2020 11:03 AM (GMT+7)

Từ chối chén rượu mời của nhóm bàn bên cạnh, Ngọc ra về thì bị chặn đường. Trong lúc lộn xộn, Ngọc dùng dao đâm 2 người tử vong, một người bị thương nặng.

Ngày 3/1, thông tin từ CQĐT Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Xuân Ngọc (18 tuổi, trú tại huyện Diễn Châu, Nghệ An) về tội Giết người.

Trước đó, vào đêm 6/12, tại một quán nhậu ở xã Diễn Thọ, (huyện Diễn Châu), Nguyễn Xuân Ngọc từ chối chén rượu mời của nhóm Cao Thái D. (22 tuổi), Lê Văn A. (19 tuổi) và Cao Văn C. (26 tuổi) ngồi bàn bên cạnh.

Mâu thuẫn từ chén rượu mời, nam thanh niên đâm 3 người thương vong. Ảnh minh họa.

Một lúc sau, Ngọc và bạn ra về, thấy vậy, D. đuổi theo, chặn đường tại khu vực thuộc địa bàn xã Diễn Lộc. Trong lúc lộn xộn, D. và A. bị Ngọc dùng dao đâm tử vong; C. bị thương nặng.

Hiện, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Nghệ An đang hoàn tất hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Nguồn: https://www.tienphong.vn/phap-luat/mau-thuan-tu-chen-ruou-moi-nam-thanh-nien-dam-3-nguoi-thuong-...Nguồn: https://www.tienphong.vn/phap-luat/mau-thuan-tu-chen-ruou-moi-nam-thanh-nien-dam-3-nguoi-thuong-vong-1505278.tpo