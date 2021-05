Mâu thuẫn trong lúc nhậu, nam thanh niên bị đâm tử vong

Thứ Bảy, ngày 08/05/2021 14:00 PM (GMT+7)

Nổi máu côn đồ trong lúc nhậu, hai nhóm thanh niên lao vào đánh nhau, hậu quả làm một người thiệt mạng.

Nguyễn Tuấn Thanh và Trần Hải Nam (từ trái qua)

Ngày 8/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh An Giang, cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Tuấn Thanh (SN 1998), Trần Hải Nam (SN 2003) để điều tra về hành vi giết người, tạm giam Nguyễn Vủ Linh (SN 1994) điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo nội dung vụ án, khoảng 20h ngày 30/4, Linh, Thanh và nhóm bạn nhậu tại một quán nhậu thuộc ấp Phú Hòa II (xã Bình Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang).

Trong lúc nhậu, Linh xảy ra mâu thuẫn với Nguyễn Văn Khánh (SN 2002, trú tại xã An Hòa, huyện Châu Thành) đang ngồi ở bàn kế bên.

Linh cầm chai bia đến đập vào đầu Khánh nhiều cái, hai nhóm xảy ra xô xát được mọi người can ngăn. Linh ra về, còn Thanh ở lại quán nhậu tiếp. Sau đó, Thanh gọi cho bạn đến chở về.

Hiện trường vụ án. Ảnh T.T

Trên đường đi, thấy một nhóm thanh niên đi trên 2 xe mô tô, nghĩ nhóm này đuổi theo đánh mình, Thanh điện thoại cho Nam và một số thanh niên khác cùng đến quán nhậu khi nãy.

Đến nơi, nhóm Thanh lao vào đánh Khánh. Trong lúc xô xát, Nam dùng dao bấm đâm nhiều nhát vào người Khánh, khiến nạn nhân tử vong.

Thanh, Nam, Linh lần lượt bị bắt giữ ngay sau đó. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nguyễn Vũ Linh tại cơ quan điều tra. Ảnh T.T

