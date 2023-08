Mâu thuẫn chuyện đồng áng với hàng xóm, con rể bị chém chết, con trai bị thương

Ngày 28-8, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện An Dương (TP Hải Phòng) cho biết đang triệu tập một số đối tượng là người địa phương để điều tra, làm rõ vụ án mạng khiến 2 người thương vong.

Hiện trường xảy ra án mạng.

Theo thông tin ban đầu, tối 27-8 (tức 12-7 âm lịch), tại thôn Hà Nhuận 2, xã An Hòa, huyện An Dương, giữa hai gia đình ông Lê Văn H. và ông Trần Văn C. (cùng ở xã An Hòa) đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát.

Hậu quả, con rể ông C. là Nguyễn Văn H. (SN 1982, trú tại xã Lê Thiện, huyện An Dương) bị chém trọng thương dẫn đến tử vong. Con trai ông C. cũng bị thương nặng, được người thân đưa vào Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp cấp cứu.

Được biết, anh Nguyễn Văn H. khi về nhà bố vợ ăn rằm tháng 7 vào tối ngày 27-8 có cùng người nhà sang nhà ông Lê Văn H. để giải quyết mâu thuẫn về chuyện đồng áng. Trong lúc xô xát giữa hai gia đình, anh H. bị chém trọng thương dẫn tới tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1 tháng trước, ông Trần Văn C. làm công tác điều tiết nước nhưng không may để nước tràn vào ruộng nhà ông Lê Văn H. dẫn đến mâu thuẫn giữa hai bên.

