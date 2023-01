Mâu thuẫn trên đường đi, 2 đối tượng vung kiếm chém chết người rồi bỏ trốn

Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an cùng Công an huyện Ba Vì, Công an TP Hà Nội vừa bắt giữ 2 đối tượng dùng kiếm chém khiến 1 người tử vong rồi bỏ trốn vào Lâm Đồng.

Danh tính 2 đối tượng được xác định là Trương Văn Hải (SN 1986) và Nguyễn Đình Sang (SN 1991) cùng trú tại huyện Ba Vì.

Nhóm đối tượng tại cơ quan điều tra

Cụ thể, vào khoảng 17h ngày 26/12/2022, Sang điều khiển xe máy chở Hải đi trên đường với mục đích để trộm cắp tài sản. Quá trình di chuyển, Hải mang theo thanh kiếm dài khoảng 1m.

Khi đi đến địa phận thôn 6, xã Ba Trại, nhóm đối tượng gặp anh N.Đ.H. (SN 1990), trú tại xã Ba Trại, huyện Ba Vì cùng 2 người khác đang đi trên xe máy và xe 3 gác để chở kính.

Tuy nhiên, do xảy ra mâu thuẫn nên nhóm đối tượng đã vung kiếm chém khiến anh H. tử vong và chém 1 người khác nhưng may mắn không gây thương tích.

Theo khai nhận của Sang, thời điểm gặp nhóm của anh H. Sang có nói: "Anh đi thế nào để em đi" thì bị anh H. to tiếng và mắng. Sau khi tiếp tục di chuyển thì Hải nói: "Quay lại chém cho nó nhớ".

Lập tức, Sang đã điều khiển xe quay lại và Hải vung kiếm chém trúng vùng cổ anh H. Mặc dù được đưa vào viện cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong do vết thương nặng.

Sau khi gây án, 2 đối tượng chạy về hướng tỉnh lộ 414 và Hải tiếp tục dùng kiếm đập trúng lưng 1 người khác nhưng may mắn người này không bị thương.

Vào cuộc điều tra, lực lượng công an bắt giữ nhóm đối tượng tại huyện Đạ Huoai (tỉnh Lâm Đồng).

Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/mau-thuan-tren-duong-di-2-doi-tuong-vung-kiem-chem-chet-nguoi-roi-bo...Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/mau-thuan-tren-duong-di-2-doi-tuong-vung-kiem-chem-chet-nguoi-roi-bo-tron-d578207.html