Mâu thuẫn lời hứa cho đất xây nghĩa trang, cầm dao đâm chết bạn nhậu ngay tại nhà

Thứ Tư, ngày 29/04/2020 13:30 PM (GMT+7)

Thấy anh Thạch hàng xóm sang chơi, Dương Văn Chương đã đưa rượu ra mời. Trong lúc uống rượu, hai người xảy ra mâu thuẫn, bất ngờ Chương dùng dao đâm anh Thạch tử vong.

Ngày 29-4, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Dương Văn Chương (SN 1972, trú tại xóm 9, xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) để điều tra về hành vi giết người.

Đối tượng Dương Văn Chương tại cơ quan công an - Ảnh: Đài truyền hình Nghệ An

Theo thông tin ban đầu, vào ngày 9-4, Chương đang ở nhà thì ông N.V.T., hàng xóm, qua chơi. Chương đã mang rượu ra để cả hai người cùng ngồi uống.

Trong lúc uống rượu, ông T. trách móc Chương về việc đã hứa cho ông một ít diện tích đất để xây nghĩa trang, nhưng nay Chương lại xây tường bao. Ông T. cho rằng Chương không giữ lời hứa nên giữa hai người xảy ra mâu thuẫn, cãi vã nhau. Trong lúc cãi vã, sẵn có hơi men trong người Chương đã chạy xuống bếp lấy dao rồi bất ngờ đâm, chém khiến ông T. tử vong.

Sau khi sự việc xảy ra, biết không thể trốn thoát, Dương Văn Chương đã tới cơ quan công an đầu thú.

Hiện, Cơ quan công an đang hoàn tất hồ sơ để xử lý Dương Văn Chương trước pháp luật.

