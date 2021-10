Mâu thuẫn giao thông, nhóm thanh thiếu niên mang dao "choảng nhau"

Thứ Hai, ngày 18/10/2021 17:00 PM (GMT+7)

Mâu thuẫn khi tham gia giao thông, nhóm thanh thiếu niên mang theo dao tự chế đi trả thù.

Ngày 18/10, thông tin từ Công an tỉnh An Giang, Công an huyện Thoại Sơn, vừa ra quyết định khởi tố 4 thanh thiếu niên để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Nhóm Bùi Minh Thuận tại cơ quan công an. Ảnh M.P

Nhóm đối tượng gồm Bùi Minh Thuận (SN 2005), Nguyễn Minh Tiến (SN 1994), Bùi Lê Tánh (SN 2000) - cùng ngụ huyện Thoại Sơn; Dương Huỳnh Nhật Linh (SN 1999, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh An Giang).

Thông tin ban đầu, nhóm Thuận và nhóm của Nguyễn Quốc Bảo (SN 1998, ngụ huyện Châu Thành) xảy ra mâu thuẫn khi tham gia giao thông.

Ngày 1/10, nhóm Thuận mang theo dao tự chế đến tìm nhóm Bảo, để trả thù. Khi đến ấp Phú Hữu, Thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn, hai nhóm rượt đuổi chém nhau.

Thấy vậy, Trịnh Đức Khoa (SN 2004, nhóm của Bảo) chạy vào nhà người dân để tránh thì trượt té. Lúc này, Thuận lao đến vung dao tự chế chém đứt lìa bàn tay phải của Khoa. Chưa dừng lại, Tánh xông đến, đạp vào người nạn nhân. Sau đó, các đối tượng rời khỏi hiện trường, thủ tiêu tang vật.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

