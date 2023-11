Chém vợ vì bị nghi mang hoa đi bán

Ngày 13/11, VKSND Hà Nội hoàn tất cáo trạng truy tố Ngô Quang Sáng (SN 1977, trú tại Mê Linh, Hà Nội) về hành vi giết người. Nạn nhân trong vụ án được xác định là bà Nguyễn Thị H (SN 1977, trú tại Mê Linh, Hà Nội), vợ của Sáng.

Tài liệu của cơ quan công tố cho thấy, Sáng và bà H kết hôn với nhau từ năm 1997. Do thường xuyên xảy ra mâu thuẫn nên hai người sau đó sống ly thân dù có 2 con chung.

Khoảng 11h30 ngày 29/6/2022, Sáng đi uống bia về nhà thì gặp bà H đang ngồi trên giường tại phòng tầng 1. Lúc này nhớ tới việc hoa tươi để trong kho lạnh bị thiếu hụt nên bà H hỏi Sáng có lấy hoa đem bán không. Sáng trả lời là không lấy.

(Ảnh minh hoạ)

Từ việc này, giữa bà H và chồng nảy sinh mâu thuẫn, cãi vã với nhau. Sáng bực tức vì bị nghi ngờ lấy hoa bán riêng nên chạy vào nhà lấy 1 chiếc rìu lao ra chém bà H.

Khi nạn nhân đưa tay lên đỡ đã bị rìu chém vào vùng trán và bàn tay phải. Sáng không dừng lại, vung rìu chém tiếp khiến cán rìu đập vào cánh tay phải bà H, làm gẫy tay nạn nhân.

Bị chồng tấn công, người vợ bỏ chạy và kêu cứu thì được các con là anh Ngô Văn C. (SN 2004) và Ngô Văn M. (SN 1998) nghe thấy, chạy vào can ngăn. Anh C. ôm bố, không để Sáng chém mẹ mình.

Ngay sau đó, hai người con đã đưa bà H đến trạm y tế sơ cứu rồi chuyển lên Bệnh viện Việt Đức để điều trị. Đến ngày 5/7/2022, bà Hoa được ra viện. CQĐT xác định, nạn nhân bị tổn hại 51% sức khỏe.

Về phía bị can, sau khi các con đưa vợ đi cấp cứu, Sáng rửa sạch máu trong nhà, vứt chiếc rìu, rồi lấy xe máy bỏ đi khỏi nhà. Tuy nhiên, ngày 30/6/2022, Ngô Văn Sáng đến Công an xã Mê Linh làm việc và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của bản thân.

Nguồn: [Link nguồn]