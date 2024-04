Mang súng ra đường để ‘phòng thân’ bị 141 bắt giữ

Ngày 4/4, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đã khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Hoài Phương (SN 2000, ngụ huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang, đang tạm trú ở xã Long Phú, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) điều tra về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.