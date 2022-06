"Màn 8 cảnh 1" của cô gái 7 lần giả vờ tự tử để trục lợi

Chủ Nhật, ngày 12/06/2022 07:16 AM (GMT+7) Chia sẻ

Nguyễn Ngọc Lam (SN 2003, ngụ xã Tân Đức, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau) lại tiếp tục giở trò giả vờ nhảy cầu tự tử để trục lợi từ lòng thương hại của người khác.

Vào khoảng 5h30 ngày 11/6, Công an thị trấn Phước Long (huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu) nhận được tin báo của người dân tại cầu Phước Long 2 có một cô gái đang đứng trên thành cầu, có ý định tự tử.

Tổ công tác Công an thị trấn Phước Long nhanh chóng có mặt tại hiện trường, thuyết phục cô gái từ bỏ ý định.

Hình ảnh Lam lên cầu Phước Long 2 để giả vờ định tự tử

Tổ công tác vận động cô gái vào bờ an toàn, đưa về trụ sở Công an để làm rõ nguyên nhân vụ việc. Cô gái cho biết mình tên Nguyễn Ngọc Lam, quê ở Cà Mau. Qua xác minh nhanh, cơ quan Công an xác định Lam chỉ giả vờ tự tử để lừa gạt lòng thương hại của người khác.

Lam được mời về cơ quan Công an làm việc

Trước đó, vào ngày 9/6, Lam cũng từng bị Công an thị trấn U Minh (huyện U Minh, tỉnh Cà Mau) lật tẩy với chiêu trò trên. Được biết, đây là lần thứ 8 Lam giở trò giả vờ định tự tử bằng cách nhảy cầu tại nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Sau mỗi lần như thế, Lam được người dân cho tiền để tiêu xài cá nhân...

Nguồn: https://cand.com.vn/doi-song/man-8-canh-1-cua-co-gai-7-lan-gia-vo-tu-tu-de-truc-loi--i656768/Nguồn: https://cand.com.vn/doi-song/man-8-canh-1-cua-co-gai-7-lan-gia-vo-tu-tu-de-truc-loi--i656768/