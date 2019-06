"Ma men" leo lên ô tô người khác ngủ quên, đánh công an ngay tại trụ sở

Thứ Ba, ngày 11/06/2019 09:06 AM (GMT+7)

Say rượu rồi leo lên xe ôtô người khác ngủ quên. Chủ xe gọi mãi không dậy nên phải đưa xe về trụ sở công an để làm việc.

Bị can Trần Thanh Sơn tại trụ sở Công an TP Đà Lạt ngày 10-6. Ảnh: Công an Đà Lạt cung cấp.

Vụ việc hi hữu trên diễn ra ngay tại trụ sở làm việc của công an TP Đà Lạt (Lâm Đồng).

Chiều 10-6, Công an TP Đà Lạt đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 tháng đối với Trần Thanh Sơn (31 tuổi, quê Bạc Liêu) về tội “chống người thi hành công vụ”.

Trước đó, khoảng 4g50 phút ngày 8-6, ông Nguyễn Duy Phương (43 tuổi, một du khách đến từ tỉnh Bình Dương) đậu ô tô tại bãi đỗ của quảng trường Lâm Viên (TP Đà Lạt) thì không biết từ lúc nào Sơn đã mở cửa xe leo lên ngủ. Lúc này Sơn có biểu hiện say xỉn.

Sau khi phát hiện, ông Phương gọi nhiều lần nhưng do quá say xỉn nên Sơn không chịu xuống xe. Trước tình huống “trớ trêu”, ông Phương đã lái xe ô tô thẳng tới Công an TP Đà Lạt trình báo sự việc hi hữu trên.

Tiếp nhận tin báo, ông Nguyễn Xuân Lâm, cán bộ đơn vị Tham mưu tổng hợp đang trực nhiệm vụ bảo vệ tại trụ sở Công an TP Đà Lạt đã nhanh chóng yêu cầu Sơn tỉnh dậy làm việc.

Tuy nhiên, đối tượng trên không những không chấp hành yêu cầu của lực lượng Công an lại hung hãn dùng 2 tay đấm vào mặt, má trái ông Lâm. Không chỉ vậy, khi ông Lâm dùng tay đẩy lại, Sơn lại chạy vào vọng gác cách đó chừng 3 m lấy chiếc ghế bằng gỗ rồi tiếp tục ra rượt đuổi ông Lâm ngay trong sân của trụ sở Công an TP Đà Lạt. Khi Sơn lôi ghế chạy được một đoạn thì đứng lại và bị lực lượng cảnh sát hình sự bắt giữ tại chỗ.

Quá trình làm việc tại cơ quan công an, "ma men" này đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối với Trần Thanh Sơn đã được Viện kiểm sát Nhân dân cùng cấp phê chuẩn.