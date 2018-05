Ly kỳ vụ 2 tử tù vượt ngục: Thoát khỏi buồng giam nhờ… sợi chỉ

Thứ Năm, ngày 03/05/2018 19:00 PM (GMT+7)

Thọ “sứt” bảo Tình rút chỉ từ khăn mặt cưa lấy mảnh nhựa từ hộp cơm rồi “chế” thành chìa khóa mở cùm của Tình. Tháo được cùm, Tình cùng Thọ khoét tường bỏ trốn.

Thọ “sứt” (trái) và Tình.

Dùng chỉ cưa nhựa là chìa khóa mở cùm

Ngày 8/5 tới, TAND Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử Lê Văn Thọ (Thọ “Sứt”, 38 tuổi, quê Hải Dương) và Nguyễn Văn Tình (29 tuổi, huyện Quốc Oai, Hà Nội) về tội Trốn khỏi nơi giam giữ theo Điều 386 Bộ Luật hình sự 2015.

Theo cáo trạng, ngày 27/4/2017, Tình bị TAND Hà Nội tuyên phạt tử hình về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Ngày 18/5/2017, Lê Văn Thọ bị TAND tỉnh Hà Nam phạt tử hình cùng tội danh với Tình.

Trong thời gian kháng cáo chờ xét xử phúc thẩm, ngày 1/7/2017, Tình và Thọ “Sứt” được chuyển vào giam chung tại buồng số 3, khu D, Trại tạm giam T16 (Bộ Công an). Khi ở trong buồng giam, Thọ và Tình đều bị cùm một bên chân bằng khóa và cùm gỗ.

Quan sát thấy cơ sở vật chất buồng giam đã cũ, cùm chân bằng gỗ có thể tháo ra, tường xây gạch vữa ẩm, Thọ nảy sinh ý định sẽ trốn khỏi nơi giam giữ. Ngày 10/7/2017, Thọ nói kế hoạch bỏ trốn, rủ Tình cùng thực hiện. Tình đồng ý và nói: “Nếu ra được thì anh em cùng đi”.

Trước đó, Tình bị tạm giam tại khu B1 nên quan sát được sơ đồ, địa hình của khu vực này. Tình nói nếu ra khỏi buồng giam thì trèo lên nóc nhà di chuyển sang khu khác. Bước cuối cùng là trèo qua bức tường bao của trại giam, thoát ra cánh đồng bên ngoài.

Do đã có kế hoạch bỏ trốn khỏi trại tạm giam T16 nên trong những lần được quản giáo mở cùm chân để sinh hoạt cá nhân, Thọ và Tình nhìn thấy trên tường có hai chiếc đinh vít.

Thọ nhiều lần lắc thử cùm chân bằng gỗ, thấy có thể làm lỏng chốt sắt, rút chân ra ngoài. Ngày 1/9/2017, Tình được tháo cùm cho đi vệ sinh. Lợi dụng lúc quản giáo không có mặt, Tình tháo lỏng 1 chiếc đinh vít trên tường nhưng vẫn để nguyên vị trí.

Ngày 6/9/2017, 2 tử tù nghe dự báo thời tiết qua loa phát thanh của trại, biết Hà Nội sẽ có mưa to do ảnh hưởng bão nên đã thống nhất bỏ trốn vào nửa đêm về sáng.

Hai ngày sau, lợi dụng được tháo cùm ra vệ sinh, Tình đã tháo, cất giấu đinh và vít sắt trên tường rồi lấy giấy vệ sinh bịt lại; Thọ lấy kem đánh răng bít kín ngoài lỗ đinh để quản giáo không phát hiện.

Tiếp đến, Thọ bảo Tình rút chỉ từ khăn mặt cưa lấy một mảnh nhựa từ hộp đựng cơm để làm chìa khóa mở cùm cho Tình.

Sau đó, Thọ đã mài nhỏ mảnh nhựa, “chế” ra một chìa khóa mở được cùm của Tình nhưng khóa lại như cũ.

Chế đinh sắt và bàn chải đánh răng thành dụng cụ khoét tường

Vào các ngày 8-9/9, do trời liên tục mưa nên Thọ và Tình tử tù đoán đêm 19/9 trời sẽ tiếp tục đổ mưa nên thống nhất sẽ bỏ trốn. Cả 2 cũng tính toán, phải ra khỏi phòng giam trước 22h đêm để kịp thoát ra ngoài trước khi trời sáng.

Khoảng 16h chiều 10/9/2017, Thọ lấy quần đùi và vỏ hộp bánh kẹo che lên đỉnh màn nhằm chắn tầm quan sát của camera đồng thời lắc mạnh cùm gỗ, xoay chốt sắt cho bản lề lỏng tạo ra khe hở rộng giữa hai thanh gỗ cùm rồi rút chân ra ngoài. Sau đó, Thọ lấy chìa khóa làm bằng nhựa hộp đựng cơm mở cùm cho Tình.

Tiếp đến, cả 2 xé chăn bện thành đoạn dây dài 10m và xé túi ni lông lấy dây buộc đinh, vít sắt vào 2 bàn chải đánh răng tạo dụng cụ khoét vữa tường gạch.

Thọ dùng chiếc suốt sắt hình trụ từ cùm gỗ đập bong vữa tường gạch nơi mình nằm trong khi Tình đứng ngoài cảnh giới, nếu thấy quản giáo tới gần sẽ báo cho đồng bọn dừng lại.

Thọ vét vụn vữa vừa khoét từ tường cho vào bát nhựa đưa cho tình đổ vào nhà vệ sinh. Sau đó, cả 2 thay nhau khoét vữa tại mạch tường, cậy được 4 viên gạch ở lớp tường bên trong trước khi dùng cùm gỗ đục thủng lớp tường bên ngoài. Các tử tù còn cẩn thận, dùng quần bò quấn vào đầu cùm gỗ khi đục tường nhằm giảm tiếng động.

Khi tạo được lỗ hổng (23x34cm), Thọ và Tình kiên nhẫn ngồi đợi đến 22h25 tối 10/9 khi loa phát thanh của trại tạm dừng, các phạm nhân đi ngủ, hai tử tù mới lấy quần áo và dây vải tự chế trốn ra ngoài. Tinh vi hơn, Thọ còn dùng chiếu nhét vào lỗ tường bị đục để ánh sáng không phát ra ngoài.

Thoát khỏi buồng giam, 2 tử tù trèo qua nóc nhà, tường ngăn để đột nhập khu trạm xá, nhà bếp. Tại đây, chúng lấy đi búa tạ, xẻng để đào chân hàng rào lưới B40 và 1 thanh sắt hình chữ U buộc vào dây vải nhằm móc vào tường, đu ra ngoài.

Tuy nhiên, do có cảnh sát bảo vệ đi tuần và có người trên chòi C nên Thọ và Tình ngồi yên chờ đợi.

Khoảng 3h ngày 11/9/2017, các đối tượng phát hiện quản giáo tại chòi C hết ca trực, xuống chòi D bàn giao nhưng quản giáo nhận nhiệm vụ đã không lên chòi C canh gác. Thọ và Tình nhanh chóng chui qua lớp lưới B40, đi lên chòi C rồi lấy áo che camera trước khi đu dây trốn khỏi trại T16.

Sau khi thoát khỏi trại giam, Tình và Thọ bỏ trốn lên Hòa Bình. Tuy nhiên, tới ngày 16/9/2017, Thọ "Sứt" bị bắt tại huyện Nam Sách (Hải Dương) khi đi cùng bạn gái cũ Nguyễn Thị Phương Lan. Còn Tình bị bắt vào hôm sau khi đang tìm cách trốn lên Mai Châu, Hòa Bình.