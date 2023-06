Lừa đảo chiếm đoạt tiền bằng thủ đoạn đặt phòng nghỉ ở Cô Tô qua mạng

Ngày 22-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh cho hay đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Phạm Trung Anh (SN 1993, trú tại thôn 5 An Bồ, xã Dũng Tiến, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" đặt phòng nghỉ đến huyện Cô Tô xảy ra vào tháng 6-2023.

Đối tượng Phạm Trung Anh

Trước đó, ngày 13-6, Công an huyện Cô Tô tiếp nhận tố giác của chị Đ.T.N.A. (trú tại TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam) về việc bị 1 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt gần 9 triệu đồng.

Theo nội dung tố giác, vào hồi 17 giờ ngày 12-6, chị N.A. đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng thông tin trong nhóm "Review Cô Tô tất tần tận" để đặt phòng nghỉ đến huyện Cô Tô du lịch.

Sau khi chị N.A. đăng thông tin, có một cuộc điện thoại nói giọng nam giới, giới thiệu phòng khách sạn và đặt vé tàu đi huyện Cô Tô. Hai bên thỏa thuận chị N.A. đặt thuê 6 phòng nghỉ và 11 vé tàu khứ hồi đi Cô Tô.

Do tin tưởng nên chị N.A. đã chuyển khoản 3 lần với tổng số tiền hơn 8,8 triệu đồng vào tài khoản 105875121715, chủ tài khoản PHAM TRUNG ANH, mở tại Ngân hàng Công thương Việt Nam. Sau khi nhận tiền, người đàn ông trên không thực hiện theo những thỏa thuận và chặn mọi liên lạc với chị N.A..

Tiếp nhận tố giác, bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 15-6, Công an huyện Cô Tô đã nhanh chóng điều tra truy xét, làm rõ đối tượng Phạm Trung Anh (SN 1993, trú tại thôn 5 An Bồ, xã Dũng Tiến, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng) là người thực hiện hành vi phạm tội.

Tại Cơ quan điều tra, Phạm Trung Anh khai nhận do không có việc làm, cần tiền để tiêu xài cá nhân nên đã nảy sinh ý định truy cập các trang, nhóm du lịch trên mạng xã hội Facebook để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của những người có ý định đặt phòng, tour du lịch. Ngày 12-6, Phạm Trung Anh đã truy cập trang "Review Cô Tô" và thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 8,8 triệu đồng của chị N.A..

Ngoài ra, Trung Anh khai nhận từ khoảng tháng 6-2022 đến nay, với thủ đoạn như trên, đối tượng đã sử dụng nhiều tài khoản Facebook, Zalo như "Tường Ánh", "Bống Bống", "Phạm Quyết", "Trần Quang Anh" thực hiện lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại, với tổng số tiền khoảng 100 triệu đồng.

Công an huyện Cô Tô khuyến cáo khách du lịch khi có dự định đến huyện Cô Tô du lịch cần đề cao cảnh giác, không để các đối tượng lợi dụng dịch vụ đặt phòng, tour du lịch để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Đồng thời, thông tin đến Công an huyện Cô Tô khi phát hiện đối tượng, vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động du lịch trên địa bàn.

Công an huyện Cô Tô cũng thông báo ai là bị hại của đối tượng Phạm Trung Anh và các tài khoản Facebook, Zalo nêu trên chủ động liên hệ Công an huyện Cô Tô để được tiếp nhận, giải quyết theo quy định.

Mọi thông tin liên hệ Công an huyện Cô Tô, địa chỉ: Khu 4, thị trấn Cô Tô, huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh, số điện thoại 02.033.889.226 hoặc Điều tra viên thụ lý vụ án Nguyễn Duy Đại, số điện thoại 0918881216.

