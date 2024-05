Long An: Phát hiện thi thể người đàn ông nổi dưới kênh

Chiều tối 29-5, thông tin từ UBND xã Mỹ An, huyện Thủ Thừa, Long An cho biết lực lượng Công an và Quân sự xã đang bảo vệ hiện trường, phối hợp với Công an huyện Thủ Thừa cùng các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ một thi thể người đàn ông nổi dưới kênh.

Hiện trường Hiện trường thi thể nam giới nổi dưới kênh. Ảnh: CTV

Theo đó, khoảng 13 giờ 40 phút ngày 29-5, nhận được tin báo về việc phát hiện một thi thể trôi trên sông, tại đầu kênh 17, thuộc ấp 2, Công an xã Mỹ An cùng các đơn vị liên quan đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xác minh.

Bước đầu xác định, nạn nhân là ông LHH (55 tuổi, ngụ xã Bình Quới, huyện Châu Thành, Long An), thi thể đang trong tư thế nằm ngửa, tay giơ cao và đang trong tình trạng phân huỷ.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

