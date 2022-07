Long An: Bị đâm tử vong khi đến cổng công ty đón vợ

Công an tỉnh Long An đang điều tra nhóm người đuổi đánh một thanh niên khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu.

Ngày 18-7, thông tin từ Công an tỉnh Long An cho biết, nhóm người đâm chết nam thanh niên trước cổng Công ty Đại Lục, Cụm công nghiệp Lợi Bình Nhơn, thành phố Tân An đã ra đầu thú.

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vẫn đang tiếp tục lấy lời khai nhóm người này để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Hiện trường vụ án. Ảnh: HD

Theo thông tin ban đầu, chiều 15-7, anh N.T.T., (25 tuổi, ngụ xã Hưng Thạnh, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang) công nhân của một công ty trong Cụm công nghiệp Lợi Bình Nhơn chạy xe máy đến trước cổng Công ty Đại Lục đón vợ thì bất ngờ bị nhóm 3- 4 người đi trên hai xe máy đuổi đánh.

Anh T bị một người trong nhóm dùng hung khí đâm sau lưng, té ngã ngay trước cổng công ty.

Sau đó, anh T được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng vết thương quá nặng, anh T tử vong tại bệnh viện.

Gây án xong, nhóm người nhanh chóng rời khỏi hiện trường, sau đó ra đầu thú.

