Lời khai rùng mình của người vợ cùng tình trẻ sát hại chồng

Thứ Bảy, ngày 25/07/2020 10:00 AM (GMT+7)

Sau 5 ngày kẻ thủ ác là tình nhân của vợ sát hại anh Lý Văn Trung, chúng tôi tới Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Ninh để gặp cặp tình nhân này.

Vì "yêu say đắm" người tình trẻ và khát khao được chung sống cùng nhau, người vợ cùng tình nhân nhiều lần định hạ độc chồng nhưng không hiệu quả, cuối cùng chúng âm mưu giết anh Chung bên bờ suối.

Cái chết oan ức của người chồng

Khoảng 5h ngày 10/7, người dân thôn Bản Làng, xã Vô Ngại, huyện Bình Liêu tỉnh Quảng Ninh phát hiện anh Lý Văn Trung, SN 1981, người trong thôn bị hôn mê tại khu vực khe suốt Pát Nát. Hiện trường vụ án là đường dân sinh khai thác keo, cách nhà nạn nhân không xa. Mặc dù được đưa đến bệnh viện cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, đến chiều ngày hôm sau anh Trung đã tử vong.

Cái chết của anh Trung đã gây xôn xao dư luận ở một bản vùng cao vì kẻ thủ ác ra tay rất tàn độc. Ngay sau khi xảy ra sự việc, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Quảng Ninh đã chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an huyện Bình Liêu tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tổ chức các hoạt động điều tra làm rõ đối tượng gây án.

Công an tỉnh Quảng Ninh thực nghiệm lại hiện trường vụ án: Hung thủ đang chỉ vào bụi cây mà hắn trốn để rình lúc anh Trung đi qua ra tay sát hại

Kết quả khám nghiệm xác định anh Trung bị hung thủ rình phục trước và sử dụng vật tày, vật có cạnh sắc đánh nhiều nhát vào vùng đầu, mặt gây vỡ hộp sọ dẫn đến tử vong. Tài sản mang theo người còn nguyên. Từ kết quả điều tra ban đầu, Ban chuyên án nhận định, anh Trung bị giết do mâu thuẫn trong sinh hoạt hàng ngày, loại trừ nguyên nhân bị giết cướp.

Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an huyện Bình Liêu thành lập 3 tổ công tác tiến hành tổng rà soát, kiểm danh, kiểm diện toàn bộ các hộ thôn Bản Làng ngay trong ngày xảy ra vụ án, đồng thời tổ chức phát động phong trào tố giác tội phạm trong quần chúng và rà soát các mối quan hệ của anh Trung trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày.

Con suối mà sáng ngày gây án anh Trung đi qua

Qua xác minh cho thấy, anh Trung là người khá kín tiếng, ít giao du với mọi người xung quanh. Nạn nhân chỉ có duy nhất có 1 lần mẫu thuẫn với anh Chu Văn Lạn (người cùng bản) trong việc tranh chấp ranh giới đất rừng vào năm 2018. Tuy nhiên, sau đó sự việc này đã được chính quyền địa phương hòa giải, phần tranh chấp đã được cấp sổ đỏ và giao cho gia đình anh Trung quản lý.

Mặc dù nhận định mâu thuẫn này ít khả năng là nguyên nhân dẫn đến việc anh Trung bị giết hại, nhưng Phòng Cảnh sát hình sự vẫn tổ chức xác minh triệt để việc sử dụng thời gian trước, trong và sau khi xảy ra vụ án của anh Chu Văn Lạn cũng như người thân trong gia đình và bạn bè của anh này. Kết quả loại trừ nguyên nhân anh Trung bị giết vì mâu thuẫn trong sinh hoạt.

Tiến hành xác minh theo hướng tình ái, gia đình anh Trung cho biết bản thân anh Trung và vợ là Tô Thị Xin lấy nhau nhiều năm nhưng không có con. Điều tra theo hướng này, cơ quan Công an xác định anh không có quan hệ ngoài luồng nên tập trung quan hệ của vợ nạn nhân.

Sau đó, Cơ quan điều tra đã tiến hành theo diễn biến tâm lý của Tô Thị Xin trong quá trình chăm sóc anh Trung tại bệnh viện cũng như trong đám tang. Kết quả cho thấy, Xin có biểu hiện tâm lý bình thường, không tỏ ra quá đau buồn trước cái chết của chồng mình.

Dựng các mối quan hệ "tình ái" của người vợ

Cơ quan điều tra cũng đã dựng lên các mối quan hệ “tình ái” giữa chị Tô Thị Xin (SN 1984) với một số đàn ông trên địa bàn, trong đó có Đặng Văn Thủ, SN 1991, trú tại thôn Nặm Tút, xã Lục Hồn, huyện Bình Liêu và tập trung xác minh thu thập tài liệu về đối tượng này. Ngày 8/7, Cơ quan điều tra đã triệu tập Xin lên để đấu tranh. Sau một hồi quanh co, Xin đã khai ra người tình.

Khi thu thập chứng cứ chứng minh Thủ là đối tượng gây án, kế hoạch truy bắt nhanh chóng được triển khai. Tuy nhiên, trong lúc Cơ quan điều tra đang thu thập tài liệu thì Thủ bỏ trốn đến nhà cô ruột là Đặng Thị Chiều, SN 1983, trú tại thôn Phù Ninh, xã Bình Khê, thị xã Đông Triều. Đây là khu vực rừng núi hiểm trở, khó tiếp cận để bắt giữ vì Đặng Văn Thủ là đối tượng côn đồ, manh động có thể gấy án để lấy tiền tiếp tục lẩn trốn.

Dưới sự chỉ đạo của Ban giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, với phương châm đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người dân và bắt bằng được đối tượng, Phòng Cảnh sát hình sự đã huy động toàn bộ lực lượng của đơn vị một mặt phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động, Công an thị xã Đông Triều tổ chức rình phục ở các điểm xung yếu, các nhà dân gần rừng núi, một mặt tiến hành vây ráp khu vực đồi núi nơi xác định Đặng Văn Thủ đang lẩn trốn để truy bắt.

Sau 2 ngày vây ráp không có kết quả, nhận định Đặng Văn Thủ rất có thể đã trốn thoát khỏi vong vây và quay lại Bình Liêu để xin tiếp tế từ người thân, nên Đại tá Nguyễn Đức Quý, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự đã chủ động trao đổi với Công an huyện Bình Liêu bố trí lực lượng triển khai các chốt chặn trên tuyến giao thông, đồng thời thông tin với đơn vị Bộ đội Biên phòng tăng cường quản lý chặt tuyến biên giới và nhà đối tượng để đón bắt khi Thủ quay về Bình Liêu hoặc bỏ trốn sang Trung Quốc.

Đặng Văn Thủ đang thực nghiệm lại hiện trường sát hại anh Trung

Khoảng 16h48’ ngày 18/7, Phòng Cảnh sát hình sự nhận được thông tin Đặng Văn Thủ xuất hiện tại khu vực nhà Tô Thị Xin. Do lúc đó đang triển khai toàn bộ lực lượng tại Đông Triều nên Đại tá Nguyễn Đức Quý đã tìm cách liên lạc để huy động dân bản tổ chức vây bắt, không để đối tượng trốn thoát, đồng thời yêu cầu Công an huyện Bình Liêu khẩn trương cử lực lượng vào thôn Bản Làng phối hợp bắt giữ đối tượng. Đến 18h cùng ngày, Đặng Văn Thủ đã sa lưới pháp luật. Trước đó 2 ngày, Cơ quan điều tra đã bắt Tô Thị Xin.

Lời khai rùng mình

Sau 5 ngày Thủ bị bắt, chúng tôi vào Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Ninh để gặp cặp tình nhân vừa gây ra vụ án rúng động dư luận vùng mỏ này. Thái độ của “phi công” Đặng Văn Thủ khiến chúng tôi khá ngạc nhiên. Hắn vẫn mang vẻ mặt si mê khi nhắc tới người tình hơn mình 7 tuổi. Dù đã 5 ngày trôi qua kể từ khi bị bắt, hắn vẫn chưa dứt ra được tình yêu mù quáng, ánh mắt vẫn còn ngây dại và nhớ nhung khi nhắc tới người tình.

Khi điều tra viên đặt câu hỏi lý do vì sao lại nhẫn tâm ra tay sát hại nạn nhân, Đặng Văn Thủ trả lời gọn lỏn: “Vì em và vợ anh Trung rất yêu nhau nên đã nảy ra ý định giết anh Trung. Lúc đó em không nghĩ được gì nhiều, em chỉ nghĩ được ở bên chị ấy và chị ấy cũng nói chỉ cần được ở bên em”. Cho tới lúc này, Thủ vẫn một mực cho rằng mình giết người là vì tình yêu và mong muốn được ở bên người mình yêu.

Đặng Văn Thủ đang khai trước Cơ quan điều tra

Theo lời khai của Thủ, hắn là người dân tộc Sán Chỉ, học hết lớp 9 thì ở nhà làm ruộng, nhưng chủ yếu là đi lang thang. Tháng 5/2020, Thủ quen Xin qua Zalo, sau một vài lần “chát chít”, hắn đã bị người phụ nữ dân tộc Tày hơn mình 7 tuổi lôi cuốn. Lâu dần, những câu tình cảm ướt át trên mạng không thỏa mãn nỗi nhớ mong của cả hai, họ hẹn gặp mặt và nảy sinh tình yêu.

Tình yêu vụng trộm nhanh chóng bén rễ và cả hai lao vào như con thiêu thân khiến Thủ lúc nào cũng nơm nớp lo sợ bị chồng Xin phát hiện. Nhưng vì yêu và muốn sống với người mình yêu mà Thủ đã bất chấp tất cả, lên kế hoạch cho một âm mưu tội ác.

Gặp Tô Thị Xin tại phòng giam, người phụ nữ có nước da rám nắng, gầy nhỏ cả buổi luôn tìm cách né tránh trách nhiệm của mình trong vụ án. Xin khai do mình không được học hành đến nơi đến chốn và tìm cách chối bỏ tội lỗi của mình. Xin cho rằng nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh Trung cơ bản là tội của Thủ. Khi nhắc tới chồng, người phụ nữ này vẫn giữ khuôn mặt ráo hoảnh, không tỏ ra ân hận hay xót thương người chồng bị chết một cách oan nghiệt.

Sau nhiều ngày bị tạm giam, Tô Thị Xin vẫn ráo hoảnh khi nhắc tới chồng

Xin với anh Trung kết hôn đã nhiều năm nhưng không có con. Sau đó, họ xin con nuôi là 2 bé gái xinh xắn. Tính tình anh Trung chất phác, ngày ngày chăm chỉ đi làm kiếm tiền nuôi gia đình. Song Xin thì ngược lại, chị ta có nhiều mối quan hệ tình ái với nhiều người đàn ông trên địa bàn. Đến khi gặp Thủ, Xin đem lòng yêu say đắm. Ban ngày, chị ta thường lấy danh nghĩa đi chợ để hẹn hò với Thủ. Tối đến, chị ta trốn vào rừng để “mây mưa” với người tình.

Tình yêu ngày càng nồng nhiệt thì nỗi lo bị phát hiện càng lớn. Anh Trung lờ mờ nhận ra vợ có người tình ở ngoài, nhưng không có chứng cứ. Người đàn ông yêu vợ đau khổ đi tìm mua loại “thuốc” dạng “bùa” về cho vợ uống với mục đích để vợ quên người tình. Theo lời khai của Xin thì “thuốc” này dạng lá. Sau khi uống xong, Xin tâm sự với Thủ, cả hai đều lo lắng thuốc có tác dụng thật. Sợ Xin quên mất người yêu, để mất tình yêu của họ, ể ngăn chặn điều này, cả hai đã bàn bạc, thống nhất kế hoạch giết anh Trung để được chung sống cùng nhau.

Theo lời khai của Xin, chị ta 4 lần đưa tiền cho Thủ đi mua thuốc độc để đầu độc chồng. Thủ lên mạng tìm mua thuốc độc đưa cho Xin, nhưng sau đó phát hiện thuốc giả, chúng luộc con cóc để chế thuốc độc. Người đàn bà nhiều lần định hạ độc vào lon nước bò húc để cho chồng uống nhưng vẫn chưa dám. Chị ta chỉ lén bỏ thuốc ngủ vào đồ uống, thức ăn của chồng. Sau khi anh Trung ngấm thuốc ngủ say, chị ta lẻn ra khỏi nhà chạy vào rừng để gặp tình trẻ. “Mây mưa” xong, chị ta trở về mà anh Trung vẫn không hay biết.

Thủ chỉ vào hiện trường vụ án và nơi phi tang tang vật.

Qua đấu tranh, Đặng Văn Thủ khai nhận do yêu vợ nạn nhân là Tô Thị Xin nên Thủ đã bàn bạc, thống nhất với Xin kế hoạch giết anh Trung để có thể về chung sống với nhau. Thực hiện mưu đồ đó, Thủ nhiều lần mua thuốc ngủ, thuốc độc đưa cho Xin pha vào đồ uống nhằm đầu độc chồng nhưng không hiệu quả. Thủ rất sốt ruột muốn chung sống với người tình, hắn đã bàn với Xin lên kế hoạch giết anh Trung bằng cách khác.

Thủ đã rình ở nhà anh Trung chờ đêm tối anh ra ngoài đi vệ sinh để ra tay, nhưng may mắn đêm đó anh không ra ngoài nên thoát nạn. Nóng lòng muốn chung sống cùng nhau, cả hai àn bạc kế hoạch giết anh Trung ở ngoài một cách kỹ lưỡng. Xin cung cấp quy luật sinh hoạt của chồng cho người tình. Sáng sớm ngày 10/7, Thủ phục sẵn trên con đường anh Trung thường đi qua. Xin ở nhà điện thoại thông báo giờ đi và địa điểm mà anh Trung sẽ qua để Thủ ra tay.

Khi anh Trung tới gần bờ suối, Thủ rình sẵn trong bụi cây lao ra, dùng gậy gỗ vụt liên tiếp vào đầu cho đến khi nạn nhân gục xuống. Từ lời khai của Thủ, Phòng Cảnh sát hình sự đã tổ chức truy tìm và thu giữ toàn bộ vật chứng của vụ án.

Trung tá Vũ Trường Thi, Đội trưởng Đội hướng dẫn điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết: Đây là vụ án rất khó khăn trong công tác điều tra, cũng như khoanh vùng đối tượng gây án. Bên cạnh đó, vụ án xảy ra vào sáng sớm, tại khu vực rừng núi vắng người qua lại, dấu vết để lại hiện trường giúp cho việc xác định đối tượng gần như không có. Đặc biệt, đối tượng gây án lại là người xã khác đến câu kết với vợ nạn nhân để gây án và có sự bàn bạc tính toán kỹ lưỡng từ cách đến hiện trường, cũng như rút chạy để không bị phát hiện.

Vụ án xảy ra trên địa bàn mà nhân dân sống hòa thuận cùng nhau, đa phần có quan hệ họ hàng đã gây dư luận không tốt, hoang mang trong quần chúng nhân dân. Mặc dù công tác điều tra gặp rất nhiều khó khăn những với tình thần quyết tâm cao, được sự chỉ đạo sát sao của Ban Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát hình sự đã áp dụng các biện pháp nghiệp vụ một cách hợp lý, linh hoạt để làm rõ và bắt được hung thủ vụ án. Việc nhanh chóng điều tra khám phá làm rõ vụ án đã kịp thời trấn an dư luận, góp phần tạo niềm tin của quần chúng nhân dân vào lực lượng Công an.

Cơ quan chức năng mò tìm hung khí gây án đối tượng vứt xuống lòng suối

