Lời khai nghi phạm sát hại vợ, bắn bị thương hàng xóm ở Quảng Ninh

Thứ Năm, ngày 13/10/2022 16:03 PM (GMT+7)

Cơ quan công an đã bắt giữ và lấy lời khai của Phạm Văn Tám ngay sau khi đối tượng gây án.

Phạm Văn Tám bị bắt giữ tại hiện trường.

Ngày 13/10, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Công an TP Hạ Long bắt giữ Phạm Văn Tám (SN 1974, trú TP Hạ Long) để làm rõ hành vi giết người xảy ra tại khu vực tổ 47A, khu 5, phường Hà Phong, TP Hạ Long.

Quá trình điều tra, lấy lời khai của đối tượng, cơ quan công an bước đầu xác định năm 2008, Tám kết hôn với chị P.T.H (SN 1975, trú tại khu 7, phường Hồng Hà, TP Hạ Long, hiện ở tổ 47A, khu 5, phường Hà Phong. Quá trình sinh sống, Tám và chị H. nảy sinh mâu thuẫn và sống ly thân.

Đến nay, do bản thân bị bệnh ung thư, Tám có mong muốn được hàn gắn tình cảm vợ chồng với chị H. nhưng không được đồng ý. Tiếp đó, Tám lại nghi ngờ chị H. có quan hệ tình cảm với anh P.T.L (hàng xóm cạnh nhà chị H) nên Tám đã đến nhà chị H. đang thuê.

Khoảng 6h sáng 13/10, Tám và chị H. xảy ra xô xát tại căn nhà ở tổ 47A, khu 5, phường Hà Phong. Trong lúc xô xát, Tám đã dùng chày đập vào đầu khiến chị H. tử vong. Sau đó, Tám dùng súng ngắn bắn anh L. bị thương. Hiện tại sức khỏe của anh L. đã ổn định.

Ngay sau khi gây án, Tám đã bị Tổ công tác của Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Quảng Ninh đang đi tuần tra vũ trang phát hiện, bắt giữ và thu giữ khẩu súng.

