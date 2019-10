Lời khai của vợ cán bộ công an "mượn" hàng chục tỷ rồi "biến mất"

Thứ Tư, ngày 23/10/2019 21:00 PM (GMT+7)

Sau khi vào cuộc điều tra, cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế đã làm rõ thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của đối tượng Ý.

Liên quan đến vụ việc "Vợ cán bộ Công an bị tố vay mượn hàng chục tỷ rồi biến mất", ngày 23/10, một nguồn tin của báo Người Đưa Tin cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã làm rõ thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản của đối tượng Trần Thị Như Ý (34 tuổi), trú phường Phước Vĩnh, TP.Huế.

Cơ quan chức năng đọc lệnh bắt giữ đối tượng Trần Thị Như Ý.

Theo cơ quan Công an, bước đầu, đối tượng Ý khai nhận, do kinh doanh các loại sản phẩm hàng hóa nên đối tượng Ý thường đặt mua các sản phẩm có chương trình khuyến mãi sau đó bán lại kiếm lời. Tuy nhiên, vì nhiều lý do, việc kinh doanh của Ý bị thua lỗ nặng. Nhằm mục đích có tiền trả nợ, đối tượng này tung tin giả là bản thân đang kinh doanh nhiều mặt hàng, trong đó có bất động sản, nên cần vay mượn số tiền lớn. Ý hứa trả lãi suất cao hơn lãi suất ngân hàng cho những người đưa tiền cho Ý vay.

Ngoài ra, Ý còn dùng tiền vay mượn được để mua nhà đất và sắm xe ô tô tiền tỷ nhằm tạo vỏ bọc giàu sang. Vào năm 2018, dù bị vỡ nợ nhưng Ý vẫn dùng tiền vay mượn được của nhiều người để mua lại khu nhà đất số 167 Trần Phú với giá 3,7 tỷ đồng rồi mở cửa hàng kinh doanh. Tiếp đó, Ý mua xe ôtô Mazda CX5 với số tiền hơn 1 tỷ đồng.

Trước vỏ bọc quá hoàn hảo của mình, ngày càng có nhiều người tin tưởng và cho Ý vay mượn tiền để được hưởng lãi suất cao. Với thủ đoạn trên, từ cuối năm 2017 đến giữa năm 2019, Ý đã vay mượn của nhiều người trên địa bàn tỉnh với số tiền hàng chục tỷ đồng. Số tiền này Ý dùng trả nợ cho những người đã vay mượn tiền trước đó và để chi tiêu cá nhân.

Tuy nhiên, đến khi không còn khả năng trả nợ, lo sợ chủ nợ đến nhà truy tìm, ngày 5/7/2019, Ý bỏ trốn khỏi điạ phương rồi lẩn trốn qua các tỉnh Nghệ An, Quảng Trị và TP.Đà Nẵng.

Được biết, cách đây không lâu, chồng của Ý là ông Lê Hoàng L., hiện đang công tác tại Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng đã có đơn xin xuất ngũ.

Liên quan đến vấn đề này, một cán bộ điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế thông tin, do số người bị Ý lừa đảo nhiều với số tiền lớn nên công tác xác minh thông tin, điều tra vụ án gặp rất nhiều khó khăn. Hiện đơn vị vẫn đang tiếp tục điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của đối tượng Ý đối với những người khác.

Như tin đã đưa, ngày 22/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Ý để điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan điều tra, thời gian qua, nhiều người dân trên địa bàn đã đồng loạt viết đơn, ký tên gửi đến các cơ quan chức năng để tố cáo bà Ý có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lớn.

Cụ thể, trong nội dung đơn tố cáo, bà M., trú phường Trường An, TP.Huế cho biết, sau một thời gian quen biết, đầu năm 2019, bà Ý ngỏ lời mượn tiền của bà để góp vốn làm ăn. Vì tin tưởng vào lời dụ dỗ ngon ngọt của bà Ý nên bà này đã mượn tiền của nhiều người thân, bạn bè cộng với số tiền của gia đình có được để đưa cho bà Ý với tổng số tiền hơn 14,3 tỷ đồng.

Đến cuối 6/2019, bà Ý còn ngỏ lời tiếp tục mượn tiền của bà M. cùng nhiều người khác để giải quyết khó khăn trong kinh doanh và hứa sẽ trả đủ hết 1 lần. Thế nhưng, khi bà M. tìm hiểu thì được biết, bà Ý đã mượn tiền của rất nhiều người và không có khả năng chi trả nên bà M. đã cùng với nhiều người khác viết đơn tố cáo bà Ý.